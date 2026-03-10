IR A
Puro canto y personajes entrañables: cuál es la película ideal para toda la familia que llegó a Netflix

La magia de los Trolls Band Together vuelve con un tercer capítulo lleno de música, color y aventuras para toda la familia.

La segunda entrega de los trolls está en el Top 3 de Netflix.

La segunda entrega de los trolls está en el Top 3 de Netflix.

Netflix

Los famosos muñecos de cabellos coloridos regresan a la pantalla con Trolls Band Together, conocida en español como “Trolls 3: Se armó la banda”. Esta nueva entrega de la popular franquicia inspirada en los personajes creados por Thomas Dam vuelve a combinar humor, música y aventuras en una historia pensada para toda la familia. La película mantiene el espíritu festivo de las entregas anteriores y apuesta por una banda sonora llena de ritmos y momentos divertidos.

La trama profundiza en el pasado de Branch, quien revela que en su juventud formó parte de una boy band llamada BroZone junto a sus hermanos. El conflicto comienza cuando uno de ellos es secuestrado por dos villanos que intentan aprovechar su talento musical. Ante esta situación, Branch y Poppy emprenden una misión de rescate que los lleva a recorrer nuevos lugares y enfrentar diferentes desafíos.

A lo largo del viaje, la historia pone el foco en la importancia de la familia, la amistad y la reconciliación. Con un despliegue visual colorido, coreografías dinámicas y varios géneros musicales, la película busca ampliar el universo de los Trolls con nuevos personajes y escenarios. El resultado es una propuesta animada pensada para entretener tanto a niños como a adultos.

trolls.jpg
La segunda entrega de los trolls está en el Top 3 de Netflix.

La segunda entrega de los trolls está en el Top 3 de Netflix.

Sinopsis de Trolls 3: Band Together, la película furor de Netflix

En Trolls Band Together, la tercera entrega de la franquicia, la historia explora el pasado de Branch y revela un secreto que había permanecido oculto. Poppy descubre que su compañero formó parte de BroZone, la boy band más famosa del mundo Troll, junto a sus hermanos Floyd, John Dory, Spruce y Clay. El grupo se separó cuando Branch aún era un bebé, por lo que el personaje creció sin volver a ver a su familia, un detalle que suma emoción a la trama.

El conflicto comienza cuando Floyd es secuestrado por dos villanos del mundo del pop, Velvet y Veneer, quienes buscan aprovechar su talento musical. Frente a esta situación, Branch y Poppy emprenden una misión para rescatarlo que los lleva a explorar nuevos escenarios más allá de la Villa Troll. El objetivo no es solo salvarlo, sino también reunir nuevamente a los hermanos para recuperar la llamada “Armonía Familiar Perfecta”.

La película celebra la estética y la música de las boy bands con una banda sonora llena de ritmos pop. Con su estilo visual colorido y personajes carismáticos, la historia pone el foco en la importancia de la familia, el perdón y la unión. Inspirada en los personajes creados por Thomas Dam, la saga continúa ampliando su universo y se mantiene como una propuesta animada pensada para disfrutar en familia en Netflix.

Tráiler de Trolls 3: Band Together

Embed - TROLLS 3: SE ARMÓ LA BANDA Tráiler Español Latino (2023)

Reparto de Trolls 3: Band Together

  • Anna Kendrick (Poppy)
  • Justin Timberlake (Branch)
  • Camila Cabello (Viva)
  • Eric André (John Dory)
  • Troye Sivan (Floyd)
  • Daveed Diggs (Spruce)
  • Kid Cudi (Clay)
  • Amy Schumer y Andrew Rannells (Velvet y Veneer)
  • Kenan Thompson (Tiny Diamond)
