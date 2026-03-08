IR A
Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

La propuesta se convirtió en un fenómeno entre los fanáticos del género y ahora llegó al catálogo de la N roja con una historia cargada de suspenso, animatrónicos siniestros y misterio.

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix: está basada en una adaptación cinematográfica del popular título gamer que se convirtió en un fenómeno entre los fanáticos del género, ¿de cuál se trata?

Estrenada en cines en 2023, la producción logró captar la atención del público gracias a su mezcla de suspenso, terror sobrenatural y nostalgia gamer, convirtiéndose rápidamente en una de las películas más comentadas basadas en videojuegos. Con una duración de 1 hora y 50 minutos, la historia lleva a la pantalla el inquietante universo creado por Scott Cawthon.

La dirección estuvo a cargo de Emma Tammi, quien también participó en el guion junto al creador del videojuego, Scott Cawthon.

Five Nights At Freddy's

Sinopsis de Five Nights At Freddy's, la película de terror que ya está en Netflix

La historia se desarrolla en Freddy Fazbear’s Pizza, un restaurante familiar donde la diversión infantil gira en torno a enormes mascotas animatrónicas que entretienen a los clientes durante las fiestas.

Sin embargo, cuando cae la noche, la atmósfera del lugar cambia por completo. Mike Schmidt, un joven con problemas financieros, acepta un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante. Lo que parecía un empleo sencillo pronto se transforma en una experiencia aterradora.

Durante su primer turno, Mike descubre que las figuras animatrónicas del local cobran vida por la noche, desatando una serie de eventos inquietantes que pondrán en peligro su vida. A medida que pasan las horas, el guardia deberá enfrentar misterios y peligros ocultos en el restaurante mientras intenta sobrevivir hasta el amanecer.

Tráiler de Five Nights At Freddy's

Embed - FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Reparto de Five Nights At Freddy's

El elenco principal está conformado por:

  • Josh Hutcherson
  • Piper Rubio
  • Elizabeth Lail
