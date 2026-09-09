9 de septiembre de 2026 Inicio
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Durísima sanción en el US Open: una tenista argentina se retiró a los 17 minutos y recibió una multa de u$s20 mil

Se trata de Luisina Giovannini, de 19 años, quien recibió una penalización bajo la regla de rendimiento "First-Round Performance", lo que representa la quita de más del 60% de sus ganancias en el torneo.

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Luisina

Luisina, de 19 años, jugó tan solo cinco games y se retiró.

Robert Prange/Getty Images

La tenista argentina Luisina Giovannini, de 19 años y actual número 198 del ranking mundial de la WTA, sufrió una dura sanción económica tras su participación en la clasificación del US Open: recibió una multa de u$s20.000 tras su temprana y abrupta salida de la qualy en Flushing Meadows, en un encuentro donde la albiceleste se medía ante la italiana Lucia Bronzetti.

El platense de 25 años alcanzó la mejor actuación en un US Open de su carrera.
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El pasado 24 de agosto, durante su debut en la primera ronda, la cordobesa debió abandonar el encuentro cuando apenas habían transcurrido 17 minutos de juego en la cancha 11. Al momento de retirarse aduciendo problemas físicos, la joven caía por 5-0 en el primer set y solo había logrado ganar 8 de los 29 puntos disputados.

Ante esta situación, la organización del Grand Slam neoyorquino decidió aplicar una fuerte multa económica amparándose en el código de conducta denominado "First-Round Performance". Esta reglamentación exige que todos los competidores mantengan un nivel profesional adecuado en sus partidos y permite a los árbitros sancionar a quienes no cumplan con dicho estándar. Entre los factores que se evalúan para aplicar el castigo se contempla la falta de finalización del encuentro, el rendimiento mostrado sobre el campo o la inactividad previa del deportista antes del certamen.

Multaron a Luisina Giovannini con 20 mil dólares. El premio por jugar era de 32 mil.

Multaron a Luisina Giovannini con 20 mil dólares. El premio por jugar era de 32 mil.

Dado que a la tenista oriunda de Coronel Moldes le correspondía un premio de u$s32.000 únicamente por ingresar al cuadro clasificatorio, la sanción implica la retención de más del 60% de sus ingresos en Nueva York. De este modo, tras el descuento aplicado por las autoridades, a la deportista solo le quedaron u$s12.000 como saldo de su paso por la competencia.

A pesar de la medida administrativa, la jugadora se presentó a disputar el encuentro con un vendaje en el tobillo izquierdo y explicó en sus redes sociales que arrastraba una molestia que afectó su preparación. De hecho, la cordobesa no competía oficialmente desde hacía dos meses, cuando había jugado en el torneo de Wimbledon.

Luego de su paso por la gira estadounidense, la tenista enfocará sus esfuerzos en la recuperación física para disputar los próximos Juegos Suramericanos. Radicada en Rosario desde hace ocho años, la joven buscará llegar en su máxima capacidad para competir de local ante el acompañamiento de su gente.

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