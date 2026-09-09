Sorpresa en River: Fabricio Bustos rescindirá su contrato y se irá libre del club El lateral derecho de 30 años acordó la interrupción anticipada de su vínculo tras no ser tenido en cuenta. El club de Núñez no recuperará la millonaria inversión realizada en 2024. De los borrados, solo quedó Matías Viña. Por Agregar C5N en









River había comprado el pase del lateral a Inter de Porto Alegre por u$s5 millones.

El mercado de pases oficial llegó a su fin, pero la reestructuración del plantel profesional de River continúa en marcha. En las últimas horas, la dirigencia de la institución alcanzó un acuerdo con Fabricio Bustos para rescindir de forma anticipada el contrato que lo vinculaba con el club hasta diciembre de 2027. De esta manera, el defensor de 30 años pondrá fin a su ciclo en el Millonario tras dos temporadas y quedará con el pase en su poder.

La desvinculación de Bustos se enmarca en la drástica decisión tomada a mediados de junio, cuando los dirigentes de River confeccionaron una lista de 14 futbolistas marginados que debían entrenarse separados en el predio de Cantilo a la espera de ofertas. Con la partida del ex-Independiente encaminada, el uruguayo Matías Viña queda como el único jugador de la Primera que permanece apartado en dicho predio, mientras ambas partes y Flamengo buscan alternativas para resolver su situación contractual.

Bustos jugó 53 partidos con la camiseta de River, no metió goles ni ganó títulos. @RiverPlate Desde el punto de vista patrimonial, la resolución representa una pérdida económica significativa para las arcas de la institución. A mediados de 2024, River desembolsó una cifra cercana a los 5 millones de dólares para adquirir la ficha del cordobés procedente del Internacional de Porto Alegre, por expreso pedido de Marcelo Gallardo. Al romperse el acuerdo libre sin concretar una venta o préstamo, la entidad no recuperará la inversión realizada, aunque logrará ahorrarse los salarios restantes de su vínculo.

A lo largo de su paso por Núñez, la trayectoria del lateral no logró colmar las expectativas futbolísticas. Con la camiseta de River, disputó 53 partidos oficiales (46 como titular y 33 completando los 90 minutos), en los que aportó dos asistencias, recibió ocho amonestaciones y no convirtió goles ni cosechó títulos. Su participación disminuyó notoriamente tras el regreso de Gonzalo Montiel a principios de 2025 y quedó definitivamente relegado tras la llegada del uruguayo Giovanni González.

Pese a que existieron conversaciones e intereses informales por parte de clubes del medio local como Rosario Central e Independiente, ninguna de las gestiones llegó a prosperar. Actualmente negociando los últimos detalles económicos de la desvinculación, el futbolista nacido en Ucacha tiene intenciones de continuar su carrera profesional en el fútbol exterior.