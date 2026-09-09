9 de septiembre de 2026 Inicio
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Sorpresa en River: Fabricio Bustos rescindirá su contrato y se irá libre del club

El lateral derecho de 30 años acordó la interrupción anticipada de su vínculo tras no ser tenido en cuenta. El club de Núñez no recuperará la millonaria inversión realizada en 2024. De los borrados, solo quedó Matías Viña.

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River había comprado el pase del lateral a Inter de Porto Alegre por u$s5 millones.

River había comprado el pase del lateral a Inter de Porto Alegre por u$s5 millones.

El mercado de pases oficial llegó a su fin, pero la reestructuración del plantel profesional de River continúa en marcha. En las últimas horas, la dirigencia de la institución alcanzó un acuerdo con Fabricio Bustos para rescindir de forma anticipada el contrato que lo vinculaba con el club hasta diciembre de 2027. De esta manera, el defensor de 30 años pondrá fin a su ciclo en el Millonario tras dos temporadas y quedará con el pase en su poder.

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La desvinculación de Bustos se enmarca en la drástica decisión tomada a mediados de junio, cuando los dirigentes de River confeccionaron una lista de 14 futbolistas marginados que debían entrenarse separados en el predio de Cantilo a la espera de ofertas. Con la partida del ex-Independiente encaminada, el uruguayo Matías Viña queda como el único jugador de la Primera que permanece apartado en dicho predio, mientras ambas partes y Flamengo buscan alternativas para resolver su situación contractual.

Bustos jugó 53 partidos con la camiseta de River, no metió goles ni ganó títulos.

Bustos jugó 53 partidos con la camiseta de River, no metió goles ni ganó títulos.

Desde el punto de vista patrimonial, la resolución representa una pérdida económica significativa para las arcas de la institución. A mediados de 2024, River desembolsó una cifra cercana a los 5 millones de dólares para adquirir la ficha del cordobés procedente del Internacional de Porto Alegre, por expreso pedido de Marcelo Gallardo. Al romperse el acuerdo libre sin concretar una venta o préstamo, la entidad no recuperará la inversión realizada, aunque logrará ahorrarse los salarios restantes de su vínculo.

A lo largo de su paso por Núñez, la trayectoria del lateral no logró colmar las expectativas futbolísticas. Con la camiseta de River, disputó 53 partidos oficiales (46 como titular y 33 completando los 90 minutos), en los que aportó dos asistencias, recibió ocho amonestaciones y no convirtió goles ni cosechó títulos. Su participación disminuyó notoriamente tras el regreso de Gonzalo Montiel a principios de 2025 y quedó definitivamente relegado tras la llegada del uruguayo Giovanni González.

Pese a que existieron conversaciones e intereses informales por parte de clubes del medio local como Rosario Central e Independiente, ninguna de las gestiones llegó a prosperar. Actualmente negociando los últimos detalles económicos de la desvinculación, el futbolista nacido en Ucacha tiene intenciones de continuar su carrera profesional en el fútbol exterior.

"Los héroes de Cantilo" que ya dejaron el grupo de los borrados por River

  • Matías Galarza Fonda: cedido a Inter Miami, con opción de compra, hasta el final de la temporada 2026.
  • Giuliano Galoppo: préstamo a Atlanta United por diez meses, con opción de compra.
  • Kendry Páez: Chelsea interrumpió anticipadamente su préstamo y el ecuatoriano regresó a Inglaterra.
  • Paulo Díaz: rescindió su contrato con River y se incorporó a Atlanta United.
  • Germán Pezzella: rescisión de su vínculo y firmó con Peñarol.
  • Maximiliano Meza: terminó su contrato de común acuerdo y regresó a Independiente.
  • Alexander Woiski: finalizó su vínculo con River de mutuo acuerdo y continuó su carrera en Deportivo Táchira, de Venezuela.
  • Maximiliano Salas: cedido a Independiente Rivadavia, con opción de compra.
  • Ian Subiabre: préstamo a Tigre por 12 meses, también con opción de compra.
  • Santiago Lencina: cedido a Burgos, de España, con opción de compra.
  • Kevin Castaño: prestado a Atlético Mineiro, con una obligación de compra de 5 millones por el 50% de su pase.
  • Andrés Herrera: vendido a Columbus Crew, de la MLS, por 1,2 millones.
  • Fabricio Bustos: rescindió su contrato con River y quedó con el pase en su poder.
Los borrados de Cantilo.

Los borrados de Cantilo.

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