Yanina Latorre reveló la millonaria deuda de Cinthia Fernández y lanzó una fuerte acusación: "La intimaron, pero no paga"

La periodista Yanina Latorre reveló en SQP que Cinthia Fernández mantendría una deuda vinculada al lote del barrio cerrado donde vive junto a sus hijas, una situación que habría generado malestar e indignación entre los vecinos.

La expanelista de La Mañana con Moria lleva varias semanas alejada de las cámaras para dedicarse de lleno a su carrera como abogada. Sin embargo, pese a mantenerse lejos de la televisión, una nueva polémica volvió a ponerla en el centro de la escena mediática.

De acuerdo con la información que recibió la conductora, la deuda escaló a cifras alarmantes y los vecinos decidieron hacerlo público. “En el barrio están muy enojados”, empezó diciendo Yanina, acto seguido, mostró el documento que comprueba que la unidad de Cinthia adeuda $3.752.720,94 de expensas.

La situación administrativa del inmueble, ubicado en un barrio cerrado de Escobar, comenzó a complicarse con el paso de las semanas. "La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron", señaló Latorre y sumó que los vecinos “piden por favor que Cinthia abone” la deuda que mantiene con la administración.

Yanina Latorre dio a conocer nuevos detalles sobre el final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra , centrados en la reacción del cantante cordobés al enterarse de que la artista de RKT había comenzado un vínculo sentimental con Tiago PZK . Según contó la conductora de SQP, fueron los propios protagonistas quienes decidieron comunicarle personalmente la noticia a Luck Ra.

De acuerdo con el relato de Latorre, La Joaqui y Tiago habían tenido dos citas antes de tomar la decisión de hablar directamente con el cantante para contarle que estaban saliendo juntos. La respuesta de Luck Ra, según explicó la periodista, fue muy clara y sin buscar conflicto: "Ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: 'Hagan lo que quieran, a mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme'".

Redes sociales

Aún así, Yanina remarcó que, poco después de esa conversación, el cantante cordobés publicó un posteo en sus redes sociales que ella interpretó como una reacción indirecta frente a la situación. "Acto seguido él sube ese post. Tuvo esa cosa de machista para no quedar como un cornudo, como un boludo", sostuvo la conductora al analizar la actitud de Luck Ra tras conocer la noticia.

En ese mismo análisis, Latorre destacó que, según su lectura de la situación, La Joaqui siempre mantuvo cierto respeto hacia su expareja pese al nuevo vínculo iniciado: "Ella con él siempre tuvo códigos", afirmó la periodista, confirmando la forma en la que se dio la comunicación entre las tres partes involucradas en el episodio.