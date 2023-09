Descubrieron que Zaira Nara regresó con un exnovio: "Él está muy enamorado, pero ella..."

Pero en cuanto a lo que refiere a las parejas, luego de su separación de Facundo Pieres, no se le conoció otra pareja, excepto Pocho Lavezzi, quien desmintió un acercamiento y dijo que eran amigos desde hace años.

Finalmente, luego de idas y vueltas, quiso volver a intentar con Polito. “Están recomponiendo. Él está muy enamorado, ella es la que no le termina de cerrar. Por los viajes, ella tiene hijos muy chicos", expresó Yanina Latorre sobre el hecho.

Sabrina Rojas defendió a Zaira Nara por las críticas en el Bailando 2023 con una polémica frase

Una de las protagonistas del Bailando 2023 durante esta semana fue Zaira Nara por su participación como jurado en reemplazo de Pampita y recibió muchas críticas por su desempeño. Pero Sabrina Rojas la defendió con una polémica frase.

Zaira Nara Bailando 2023 Captura América TV

"La está disfrutando y ama que todos la odien. No la respetás como al titular por el simple hecho de que no la vas a volver a ver ahí, entonces podés hacer un ida y vuelta que después no se va a vengar porque no va a estar más", opinó en cuanto a las peleas que tuvo con los participantes.