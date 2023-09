Zaira Nara fue apuntada nuevamente por regalar puntaje en el Bailando 2023: "Callate la boca..."

En diálogo con el programa El debate del Bailando, Guido Zaffora fue consultado por el desempeño de Zaira Nara y comenzó por enfatizar: " A mí lo que no me gusta es cuando hay un plan premeditado con respecto al puntaje de una pareja . Zaira entró a la grabación diciendo que ya le iba a poner un 10 a Kennys Palacios . Seamos equitativos con todos ". Así, acusó duramente a la jurado reemplazo de Pampita y generó mucha polémica.

Por otro lado, el participante del Bailando 2023 justificó por qué se siente perjudicado: "Me rompo el lomo ensayando, lo doy todo, ensayo cuatro horas por día, tomo clases, pero me pareció que el puntaje fue injusto por todo lo que dijo". De esta manera, la modelo quedó en una situación muy llamativa de cara a su futuro en el show.

Para finalizar, volvió a remarcar su opinión: "No digo que está mal el puntaje... Pero si vos le pones 10 a otro porque es tu amigo... No lo digas dos horas antes, callate la boca. No digo que Zaira sea mala jurado, pero que no regale puntaje y después a los otros les ponga menos puntaje". Con todo esto, Guido Zaffora dejó en evidencia su desacuerdo con todo lo que le tocó vivir recientemente.