Desconsuelo en el cine: murió un reconocido animador tras ser atropellado por un tren La noticia del fallecimiento conmocionó al mundo entero. El artista participó de producciones como "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y "Space Jam 2 (A New Legacy)", entre otras. Agregar C5N en









Se trata del animador mexicano Luis de la Rosa.

En las últimas horas, medios mexicanos confirmaron la muerte del animador digital Luis de la Rosa tras ser atropellado por un tren en Francia. El joven de 34 años es reconocido por participar en proyectos como "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y "Space Jam 2 (A New Legacy)", entre otras.

Según informó el medio francés Le dauphiné libéré, Luis de la Rosa falleció poco después de sufrir un accidente ferroviario en Annecy a dónde había viajado para participar de un prestigioso festival de animación.

Aparentemente el joven de 34 años fue atropellado por el tren Léman Express: "El maquinista dio la alarma alrededor de las 20 horas", añadieron del mismo medio que en el lugar se presentó personal de bomberos y del SAMU y finalmente "fue declarado muerto en el lugar".

En su instagram personal @lemurasart compartía su arte, así como también en Linkedin donde también escribía y reflexionaba sobre la carrera que eligió. A fines de 2025 compartió algunas lecciones y verdades que le dejó el año como que "los proyectos apasionados dejan una huella duradera, mucho más que los reinicios corporativos".