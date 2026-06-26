De qué murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en 100% Lucha

El espectáculo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Sergio Aldo Carelli , quien marcó a una generación como Gorutta Jones en 100% Lucha . Su partida se produjo el pasado 25 de junio, luego de batallar meses contra un cuadro de salud que lo tuvo internado.

Su gran amigo Vicente Viloni lo despidió en redes: “Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho, que en paz descanses , Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha”.

El triste desenlace fue el resultado de un prolongado deterioro físico por una severa afección en el nervio ciático, agravada por complicaciones en su columna, caderas y discos intervertebrales. Desde el hospital Pirovano, Carelli había relatado el calvario de no poder operarse por el riesgo de quedar cuadripléjico. “ Hay días que no puedo más del dolor ”, manifestó el gigante de Telefe, sumando su mayor temor: “Me da miedo que digan que no hay nada para hacer. Que tenga que vivir con esto el resto de mi vida ”.

A la par de la enfermedad, afrontó una realidad económica asfixiante tras dejar de trabajar como taxista por su falta de movilidad. Ante la acumulación de deudas médicas, sus excompañeros Vicente Viloni e Hip Hop Man (Daniel Garcilazo) organizaron colectas solidarias en redes, un gesto que Sergio valoró profundamente: “No puedo creer que haya gente que me deje $100, $20.000 o lo que sea. El que pone la mano en el bolsillo para ayudarme, tiene mi agradecimiento de por vida ”.

Carelli llegó al ciclo de por su imponente físico: medía más de dos metros y pesaba 140 kilos . Aunque entró sin saber lucha libre, construyó un villano con máscara verde y amarilla, casco blanco y palo de hockey . Se ganó rápido el afecto de la tribuna y logró hitos memorables, como colgarse el Cinturón de Campeón de Campeones frente a McFloyd y protagonizar combates históricos ante La Masa y Ron Doxon .

El actor recordaba con emoción la adrenalina de subirse a las cuerdas en un Luna Park colmado por 12 mil personas. Antes del éxito televisivo entre 2006 y 2010, Carelli había competido en fisicoculturismo y boxeo, disciplinas de alto rendimiento que terminaron pasándole factura en su madurez, según él mismo reflexionó: “Cuando hacés un deporte con pasión, no pensás en el futuro”.

Los mensajes de despedida de sus ex compañeros de 100% Lucha

La partida de Sergio Carelli caló hondo en el corazón de sus antiguos compañeros de ring, quienes volcaron su dolor en las plataformas digitales. Daniel Garcilazo, popularmente conocido por su personaje de Hip Hop Man, compartió una conmovedor retrato de una de sus tantas visitas al centro de salud para darle el último adiós a su gran amigo: “Ese día lloramos juntos, hoy me toca llorarte querido amigo. Te llevaré siempre en mi corazón, hasta que nos volvamos a encontrar”.

Por su parte, Vicente Viloni, el histórico campeón del programa, volvió a acudir a sus redes para manifestar su gratitud por el enorme acompañamiento que recibió el gigante de Telefe durante su internación. “De parte de su familia y mía, les agradecemos a todos los que ayudaron económicamente y con las donaciones de sangre. Muchas gracias a todos en nombre del gran Gorutta”, redactó el luchador de la melena rubia, quien además aprovechó el espacio para iniciar una nueva cruzada solidaria con el fin de costear los servicios fúnebres.

El ídolo de los chicos completó su emotivo homenaje recordando la incansable batalla que dio Carelli en sus últimos meses y rememorando a otros integrantes del ciclo que fallecieron recientemente. “Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho, que en paz descanses, Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha”, concluyó conmovido, dejando en claro que el lazo que unía a los atletas del programa seguía intacto fuera de la pantalla.