Acuerdo comercial entre EEUU y Argentina: la reacción de las farmacéuticas por la importación de medicamentos

El anuncio alcanza a los remedios y a las patentes para las distintas droguerías. Las cámaras de laboratorios celebraron la medida y consideran que "será difícil prever sus impactos en el sector”. Mientras que otras reclaman una "propiedad intelectual balanceada".

Las cámaras de la industria farmacéutica local tuvieron una primera reacción dispar al amplio acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina , que uno de sus puntos habilita y facilita la importación de remedios y patentes para las distintas droguerías. Mientras que algunas celebraron la medida y consideran que "será difícil prever sus impactos en el sector ”, otras reclaman una "propiedad intelectual balanceada" .

El acuerdo incluye puntos que tocan de cerca a las farmacéuticas: el primero relacionado al nuevo rol que tendrá la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que estará supeditado a las aprobaciones de los medicamentos que lleguen desde la Food and Drug Administration (FDA); y el otro referido a las patentes medicinales .

La Embajada de Estados Unidos señaló en el comunicado del anuncio que Argentina aceptará “certificados de la FDA y autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”. A la vez refirieron al hablar de los aranceles que “Argentina brindará acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos”.

Sobre el ítem de propiedad intelectual, detallaron: “Argentina también se ha comprometido a abordar desafíos estructurales señalados en el informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, incluyendo los criterios de patentabilidad, el atraso en el otorgamiento de patentes, y las indicaciones geográficas, y a trabajar para alinear su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales”.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) se refirió al tema y aseguró en un primer momento que "los anuncios se refieren a las bases para un acuerdo marco cuyo contenido completo se conocerá con el texto final del acuerdo. En consecuencia, hasta que ello ocurra, será difícil prever sus impactos en el sector”.

El acuerdo comercial entre EEUU y Argentina tendrá su impacto en la industria farmacéutica.

“Estamos a favor de un acuerdo comercial que promueva el comercio y la inversión, en términos de reciprocidad en materia de regulación sanitaria de productos farmacéuticos, y que fije las bases de una mayor competencia, acceso a medicamentos y una propiedad intelectual balanceada”, agregaron a Clarín.

Por su parte, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a los laboratorios extranjeros, publicaron un comunicado donde celebraron la noticia y aseguraron que el acuerdo “representa un paso significativo”.

A su vez, resaltan que “la incorporación en el acuerdo de disposiciones orientadas a reconocer estándares de la FDA para certificados y aprobaciones previas de dispositivos médicos y medicamentos. Esto agilizará el acceso a la innovación, evitará procesos duplicados y generará mayores eficiencias en los procedimientos de registro sanitario”.

Y sobre el final destacaron “las señales positivas enviadas por ambos gobiernos respecto del fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual, un pilar esencial para el desarrollo de industrias basadas en el conocimiento”.