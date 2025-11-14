14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Escándalo de coimas en Discapacidad: la foto que compromete a Spagnuolo

El fiscal Franco Picardi pudo comprobar que las oficinas del organismo se utilizaron con el único propósito de recaudar dinero de manera ilegal. Las pruebas estaban en los teléfonos borrados.

Por

El fiscal Franco Picardi citó a declarar a Diego Spagnuolo.

Durante la noche de este viernes, se difundieron imágenes del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, ingresando al domicilio de Miguel Ángel Calvete, operador de los laboratorios y apuntado por el fiscal de la causa como la persona encargada de manejar el dinero de las coimas para favorecer a las droguerías que el organismo les compraba los medicamentos con sobreprecios.

Milei brindó una entrevista en Neura.
Te puede interesar:

Milei, sobre la eliminación del monotributo: "Son operaciones y mentiras de delincuentes"

En las diferentes imágenes, se observa a Spagnuolo ingresando al domicilio de Calvete con una mochila que se desconoce qué llevaba dentro. Si bien el fiscal del caso Franco Picardi sospecha que allí podría haber dinero en efecto, cheques o documentación comprometedora, lo que resultó innegable fueron los chats de Whatsapp de Calvete junto a su pareja, Guadalupe Muñoz, y que habían sido borrados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1989473578996363460&partner=&hide_thread=false

El primero de los mensajes fue enviado por Calvete y preguntaba: "Tenés amor 5 palos en efectivo en pesos". A continuación, Muñoz le respondió: "¿A quién hay que pagarle eso?". Finalmente, Calvete concluyó: "Son para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos". Para el fiscal de la causa ANDIS, el pelado sería Spagnuolo.

Según el dictamen del fiscal Picardi, la ANDIS " fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”

Además de las imágenes, el fiscal cuenta con una serie de audios enviados entre Calvete y Spagnuolo.

Noticias relacionadas

Spagnuolo y Calvete comprometidos en la causa de coimas en Discapacidad.

Causa ANDIS: los nuevos audios de Calvete que comprometen a Spagnuolo

Se compromete la situación de Spagnuolo. 

Escándalo de coimas en Discapacidad: el fiscal pidió la detención de Spagnuolo, pero el juez lo rechazó

El fiscal Picardi llamó a declarar a 15 personas por la causa ANDIS.

Escándalo de coimas en ANDIS: quiénes son los 14 citados a declarar en la causa

Pablo Atchabahian fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad y un hombre clave en el escándalo de corrupción en la compra de medicamentos.

Comenzó la indagatoria al primer detenido por la causa de corrupción en la Agencia en Discapacidad

Se complica la situación de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS.

Escándalo de coimas en ANDIS: citan a indagatoria a Diego Spaguolo

play

El Gobierno de la Ciudad recuperó 500 propiedades usurpadas: "No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política"

Rating Cero

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

El hijo de la envenenadora resaltó que no la considera su madre.

El hijo de Yiya Murano destrozó a los realizadores de la serie: "Lo que muestran tiene poco que ver con la realidad"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Terrible explosión en Ezeiza: las llamas alcanzan varios metros en el polo industrial

Terrible explosión en Ezeiza: las llamas alcanzan varios metros en el polo industrial

Hace 9 minutos
Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

Hace 25 minutos
Milei brindó una entrevista en Neura.

Milei, sobre la eliminación del monotributo: "Son operaciones y mentiras de delincuentes"

Hace 49 minutos
Spagnuolo y Calvete comprometidos en la causa de coimas en Discapacidad.

Causa ANDIS: los nuevos audios de Calvete que comprometen a Spagnuolo

Hace 1 hora
Se compromete la situación de Spagnuolo. 

Escándalo de coimas en Discapacidad: el fiscal pidió la detención de Spagnuolo, pero el juez lo rechazó

Hace 1 hora