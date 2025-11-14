Escándalo de coimas en Discapacidad: la foto que compromete a Spagnuolo El fiscal Franco Picardi pudo comprobar que las oficinas del organismo se utilizaron con el único propósito de recaudar dinero de manera ilegal. Las pruebas estaban en los teléfonos borrados. Por







El fiscal Franco Picardi citó a declarar a Diego Spagnuolo.

Durante la noche de este viernes, se difundieron imágenes del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, ingresando al domicilio de Miguel Ángel Calvete, operador de los laboratorios y apuntado por el fiscal de la causa como la persona encargada de manejar el dinero de las coimas para favorecer a las droguerías que el organismo les compraba los medicamentos con sobreprecios.

En las diferentes imágenes, se observa a Spagnuolo ingresando al domicilio de Calvete con una mochila que se desconoce qué llevaba dentro. Si bien el fiscal del caso Franco Picardi sospecha que allí podría haber dinero en efecto, cheques o documentación comprometedora, lo que resultó innegable fueron los chats de Whatsapp de Calvete junto a su pareja, Guadalupe Muñoz, y que habían sido borrados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1989473578996363460&partner=&hide_thread=false Exclusivo: chats, audios y videos comprometedores en el escándalo de las coimas



Empleada: "Paré los pagos pero lo tuyo está"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/mmMX9KmcQ1 — C5N (@C5N) November 14, 2025 El primero de los mensajes fue enviado por Calvete y preguntaba: "Tenés amor 5 palos en efectivo en pesos". A continuación, Muñoz le respondió: "¿A quién hay que pagarle eso?". Finalmente, Calvete concluyó: "Son para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos". Para el fiscal de la causa ANDIS, el pelado sería Spagnuolo.

Según el dictamen del fiscal Picardi, la ANDIS " fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”