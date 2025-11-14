14 de noviembre de 2025 Inicio
Euforia por el acuerdo comercial con Estados Unidos: las acciones saltaron un 13% y el S&P Merval subió un 4%

Las acciones que más ganancias generaron fueron Aluar, Transener, y Sociedad Comercial del Plata. Los ADRs cotizaron con mayoría de alzas en la bolsa de Nueva York, encabezadas por Grupo Supervielle.

El S&P Merval se recuperó del derrumbe sufrido en la jornada anterior.

El S&P Merval se recuperó del derrumbe sufrido en la jornada anterior.

Horas después del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, las acciones líderes del país tuvieron una escalada hasta el 13%, mientras que el S&P Merval en dólares se recuperó del derrumbe sufrido ayer y tuvo un salto del 4,2%. A su vez, los bonos en dólares treparon un 1,6% y los ADRs subieron hasta un 7%.

La cámara destacó que el acuerdo está en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por EEUU. 
La cámara de empresas de EEUU celebró el amplio acuerdo comercial con Argentina

Si bien aún se desconocen los detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, el marco del tratado incluirá reducción de aranceles, la eliminación de trabas arancelarias, apertura agrícola y alineamiento regulatorio. Ante esta situación, el mercado nacional tuvo una jornada de euforia, después de que el jueves pasado el S&P Merval sufriera un derrumbe del 3,6%: la mayor caída diaria en el último mes.

Este viernes, el S&P Merval subió 4,1% hasta los 3.000.242,940 puntos, mientras que en dólares trepó 4,2% a 2.021 puntos. Las acciones que más ganancias generaron fueron Aluar (+13,8%), Transener (+7,46%), y Sociedad Comercial del Plata (+7,6%).

Por otra parte, los ADRs cotizaron con mayoría de alzas en la bolsa de Nueva York, encabezadas por Grupo Supervielle (+5,2%), Edenor (+4,8%), e YPF (+4,9%).

Los bonos soberanos avanzaron hasta 1,6% encabezados por los Bonares, mientras que los Globales escalaron hasta 1,2%. En este marco, el riesgo país medido por el J.P. Morgan llegó a los 616 puntos básicos.

