14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Día mundial de la Diabetes: un hallazgo argentino podría ayudar a cuidar las células productoras de insulina

Se trata de un descubrimiento científico sobre una molécula inflamatoria. Según una organización internacional, se estima que cerca de 6 millones de personas padecerán la enfermedad en Argentina en 2050.

Nicolás Panni
Por
Nicolás Panni
Científicos argentinos realizaron un hallazgo vinculado a la diabetes.

Científicos argentinos realizaron un hallazgo vinculado a la diabetes.

Un grupo de investigadores argentinos realizó un hallazgo que podría ser un avance en la prevención o tratamiento de la diabetes, ya que descubrieron que una pequeña dosis de una molécula inflamatoria puede fortalecer la defensa de las células beta del páncreas, que producen insulina, protegiéndola de futuros daños. Se trata de un estudio realizado en animales pero genera expectativa porque ya comenzó a analizarse en muestras humanas.

Leé más sobre la impactante historia de esta mujer y su diagnóstic que dejó atónitos a todos
Te puede interesar:

Tenía fiebre y resfrío pero cuando fue al médico el diagnóstico la dejó sin palabras: qué dijo el médico

La diabetes es una enfermedad común que ocurre por niveles altos de azúcar en sangre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no la usa correctamente. Los tipos más comunes son la 1, registrada cuando prácticamente no se genera insulina, y la 2, cuando el organismo tiene una resistencia a esa hormona. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para concientizar sobre la afección.

Según la Federación Internacional de Diabetes, en Argentina hubo 4,3 millones de personas con la enfermedad en 2024, mientras que se estima que en 2050 la cantidad ascenderá a 5,9 millones. A nivel mundial se calcula que hay más de 500 millones de casos.

Diabetes
La diabetes es una enfermedad común.

La diabetes es una enfermedad común.

El estudio, realizado por científicos del Laboratorio de Inmuno-Endocrinología, Diabetes y Metabolismo del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT), que pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Austral, expuso que una pequeña cantidad de interleuquina-1 beta refuerza las células beta que fabrican insulina. En contrapunto, grandes concentraciones llevan a que las células beta mueran y favorezca la aparición de la diabetes.

La interleuquina-1 beta es una molécula inflamatoria que forma parte del sistema inmunológico. Entre sus funciones se encuentra provocar fiebre y ayudar a que los glóbulos blancos lleguen a las zonas donde hay infección para eliminar virus y bacterias.

"El desarrollo de la diabetes no es de un segundo para otro, sino que las células beta se deterioran progresivamente y a veces cambia la velocidad. Creemos que este hallazgo aplica para ambos tipos de diabetes porque conocer mejor estas células implica, en un futuro, una herramienta potencial para mejorar cuando se están deteriorando o cuando ya se deterioraron", destacó el investigador del Conicet y director del IIMT, Marcelo Perone, en una conferencia de prensa de la que participó C5N.

"Se está trabajando para encontrar nuevas respuestas y tratamientos"

En tal sentido, la bioquímica Carolina Sétula detalló el procedimiento de las pruebas científicas: "Trabajamos con una línea celular de ratas e islotes pancreáticos que aislamos de ratones. Hicimos un estímulo previo a las células preparándolas con bajas dosis de interleuquina-1 beta y las desafiamos con altas dosis de citoquinas proinflamatorias para reflejar el microambiente inflamatorio característico de la diabetes"

La especialista también señaló los efectos: "Vimos que el estímulo previo preparó a la célula para enfrentar mejor el desafío posterior inflamatorio grave. Por eso hace a la célula beta más resiliente, ya que frente al daño que de otra manera tiende a matar a la célula, se mantiene funcional y la preserva de la muerte celular. Es un nuevo mecanismo en el que muy bajas dosis de algo que a altas dosis es perjudicial protege a la célula beta frente al estrés inflamatorio".

Diabetes.jpg
El descubrimiento está relacionado con la diabetes.

El descubrimiento está relacionado con la diabetes.

En tanto, aclaró que continúa el estudio sobre personas. "Ahora seguimos trabajando y replicamos algunos de estos experimentos, porque ya arrancamos a trabajar con muestras de islotes pancreáticos humanos", marcó.

"El mensaje es que hay investigadores que trabajan para descubrir mecanismos y sentar las bases para desarrollar nuevas terapias que mejoren la calidad de vida de los que tienen diabetes. No hay que dar falsas esperanzas de que esto tendrá una aplicabilidad en el corto plazo pero sí es importante saber que se está trabajando para encontrar nuevas respuestas y tratamientos", agregó por su parte la investigadora Luz Andreone.

Otra muestra de la importancia de la ciencia y el interés en la comunidad

Por otro lado, Perone subrayó la relevancia del trabajo científico, en medio del desfinanciamiento del Gobierno al sector: "Es muy importante demostrarle a la población y al Gobierno actual en particular que es importante hacer ciencia y que hay que apoyarla. Estoy de acuerdo con que todos queremos un país desarrollado, pero no me imagino uno sin apoyar a la ciencia. Si en las condiciones actuales podemos hacer esto, con un poco más de apoyo podemos llegar más lejos también".

En tanto, el director del IIMT también resaltó el respaldo internacional al estudio: "Con el reporte esperamos el feedback de la comunidad científica internacional, aunque todavía es pronto para saberlo. Tenemos colaboraciones con laboratorios extranjeros y algunos respondieron favorablemente. Parte de los resultados se replicaron en el laboratorio de nuestro colaborador y coautor de este trabajo, Raghu Mirmira, quien está en la Universidad de Chicago y es un referente de diabetes en el mundo".

"También creo que va a despertar el interés de algunos investigadores de diabetes porque la interleuquina-1 beta siempre fue el villano de la película porque hasta hoy, siempre servía para matar a las células beta y nuestro pensamiento desde el principio es que no era así y que podía tener algún beneficio", añadió en esta línea.

Embed - DÍA MUNDIAL de la DIABETES: el 43% NO SABE que tiene la ENFERMEDAD

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  

Un experto en longevidad dijo que los deportes de raqueta benefician a los años de vida: cuál es la explicación

El ejercicio se debe repetir diez veces por lado. 

El ejercicio sencillo y de pocos minutos que recomienda la entrenadora de Anne Hathway para tener el core durísimo

El casp que conmocionó a los expertos en salud.

Un resfrío le hizo ir al médico y un diagnóstico le cambió la vida: nadie esperaba el final

Estirar los músculos después de entrenar alivia tensiones y molestias.

Esto le pasa al cuerpo si no se elonga: empezá a hacerlo antes de que sea tarde

Mantener la constancia es más importante que la cantidad total de pasos.

Un estudio reveló la cantidad de minutos que debés caminar para beneficiar la longevidad: ¿cuánto es lo mínimo?

Además del dolor físico, el uso frecuente de ropa muy apretada puede afectar la digestión.

Por qué hay que prestarle atención al "síndrome del pantalón ajustado": sorprendió a muchos

Rating Cero

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

La propia Moria reaccionó con entusiasmo ante los avances.

La impresionante transformación de Sofía Gala para la biopic de Moria Casán

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

últimas noticias

El dólar cierra la semana cerca de los $1.400. 

El dólar cierra la semana a la baja y cerca de los $1.400

Hace 5 minutos
José López sorprendió con un look casual y oversize.

El Flaco López se sumó a la onda "Scaloneta" y marcó tendencia con un look oversize

Hace 9 minutos
Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Hace 33 minutos
Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial sub 17

Mundial Sub 17: la Selección argentina enfrenta a México en Doha

Hace 44 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025

Hace 1 hora