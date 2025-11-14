Javier Milei, sobre la eliminación del monotributo: "Son operaciones y mentiras de delincuentes"

Embed
Milei desmintió la eliminación del monotributo: "Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas" pic.twitter.com/AplRc1zePo— Finanzas Argy (@FinanzasArgy) November 14, 2025
NOTICIA EN DESARROLLO.
El Presidente habló sobre la futura reforma tributaria y desmintió la posibilidad de modificar el régimen para pequeños contribuyentes. "los proyectos van a estar cuando tengan que estar y no se enganchen en las mentiras de periodistas mentirosos", expresaron.
