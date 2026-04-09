Falleció un actor de Game of Thrones, tras una dura batalla contra una enfermedad incurable El participante de la sexta temporada de la exitosa serie padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Tenía 35 años. + Seguir en







El actor irlandés fue diagnosticado con ELA en 2023. Redes sociales

El actor de Game Of Thrones Michael Patrick murió después de luchar contra una enfermedad neurológica incurable. Había recibido el diagnóstico en febrero de 2023.

El participante de la sexta temporada de la serie padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que falleció este miércoles 8 de abril, tenía 35 años.

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, en redes sociales, donde lo describió como un "gigante pelirrojo" y destacó sus ganas de vivir: "Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos".

Patric estaba recibiendo cuidados paliativos en una clínica de Irlanda del Norte. En la última publicación de Patrick en Instagram, fue el 6 de febrero, reveló que su neurólogo estimó que le quedaba un año de vida. "Todavía hay mucho por lo que vivir y muchos planes".