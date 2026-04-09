IR A
IR A

Falleció un actor de Game of Thrones, tras una dura batalla contra una enfermedad incurable

El participante de la sexta temporada de la exitosa serie padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Tenía 35 años.

El actor irlandés fue diagnosticado con ELA en 2023.

El actor irlandés fue diagnosticado con ELA en 2023.

Redes sociales

El actor de Game Of Thrones Michael Patrick murió después de luchar contra una enfermedad neurológica incurable. Había recibido el diagnóstico en febrero de 2023.

La periodista insinuó que la producción manipula el contenido según quién sea el protagonista.
Te puede interesar:

Carmiña no para: la expulsada de Gran Hermano por dichos racistas destrozó a Andrea del Boca

El participante de la sexta temporada de la serie padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que falleció este miércoles 8 de abril, tenía 35 años.

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, en redes sociales, donde lo describió como un "gigante pelirrojo" y destacó sus ganas de vivir: "Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos".

Patric estaba recibiendo cuidados paliativos en una clínica de Irlanda del Norte. En la última publicación de Patrick en Instagram, fue el 6 de febrero, reveló que su neurólogo estimó que le quedaba un año de vida. "Todavía hay mucho por lo que vivir y muchos planes".

La trayectoria de Michael Patrick

Aunque la participación de Michael Patrick en Game of Thrones fue corta, también participó en series como Blue Lights, This Town y My Left Nut, de la que fue coguionista, y que según el sitio IMDb cuenta sobre su adolescencia. También participó en seis episodios de Blasts from the Past y en cuatro de The Spectacular, entre otras producciones. Su papel más reciente fue en la película alemana Mordlichtern-Tod auf den Färöer Inseln en 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie de misterio y drama adolescente que es tendencia en la N roja, estrenó la tercera parte.
play

Esta serie que combina misterios, mentiras y drama adolescente estrenó su tercera temporada en Netflix y es tendencia: cómo se llama

El caso de esta serie confirma que las producciones españolas continúan ganando terreno en el mercado internacional. Plataformas como Netflix han sido clave para amplificar este fenómeno. 
play

Cuál es la trama de la segunda temporada de Clanes, la serie española que volvió a ser furor en Netflix

Los paisajes de Galicia juegan un rol clave en la narrativa. Las rías, puertos y pueblos costeros aportan una estética única que refuerza el clima dramático de la serie.
play

Esta serie con historias de amor, traición y crimen es de lo más destacado de España y tiene nueva temporada en Netflix: cómo se llama

La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. 
play

Esta serie de Netflix llegó con su tercera temporada, resuelve muchas dudas y llegó a lo más visto del momento: cómo se llama

También se suman figuras como Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Si-won, Tae Won-seok, Park Seo-joon, Hwang Chan-sung y Dex, quienes aportan nuevas dinámicas a la historia. 
play

La temporada 2 de Sabuesos ya está en Netflix y es de lo más visto: ¿de qué se trata?

Su segunda temporada se estrenó el 3 de abril de 2026 y rápidamente se posicionó entre lo más visto.
play

Esta serie de boxeo clandestino estrenó su segunda temporada en Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Maitena Rojas fue vista por última vez en la EES N°16 en Merlo.

Búsqueda desesperada de una adolescente en Merlo: llegó al colegio y desapareció

Hace 6 minutos
La industria, en caída libre.

La industria bajó un 8,7% interanual en febrero y encadenó su octavo mes consecutivo de caída

Hace 7 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump y la advertencia a Irán: "Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso"

Hace 15 minutos
Yo tuve la suerte de tener una madre que me escuchó y perdió mucho por hacerlo, expresó Anna del Boca.

Anna del Boca habló tras la exposición de su padre en el Congreso: "No me interesa iluminar más esta oscuridad"

Hace 24 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Israel mantendrá "negociaciones directas" con Líbano por el desarme de Hezbolá y para "establecer paz"

Hace 40 minutos