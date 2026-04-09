Falleció un actor de Game of Thrones, tras una dura batalla contra una enfermedad incurable

El actor de Game Of Thrones Michael Patrick murió después de luchar contra una enfermedad neurológica incurable. Había recibido el diagnóstico en febrero de 2023.
El participante de la sexta temporada de la exitosa serie padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Tenía 35 años.
El actor de Game Of Thrones Michael Patrick murió después de luchar contra una enfermedad neurológica incurable. Había recibido el diagnóstico en febrero de 2023.
El participante de la sexta temporada de la serie padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que falleció este miércoles 8 de abril, tenía 35 años.
La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, en redes sociales, donde lo describió como un "gigante pelirrojo" y destacó sus ganas de vivir: "Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos".
Patric estaba recibiendo cuidados paliativos en una clínica de Irlanda del Norte. En la última publicación de Patrick en Instagram, fue el 6 de febrero, reveló que su neurólogo estimó que le quedaba un año de vida. "Todavía hay mucho por lo que vivir y muchos planes".
Aunque la participación de Michael Patrick en Game of Thrones fue corta, también participó en series como Blue Lights, This Town y My Left Nut, de la que fue coguionista, y que según el sitio IMDb cuenta sobre su adolescencia. También participó en seis episodios de Blasts from the Past y en cuatro de The Spectacular, entre otras producciones. Su papel más reciente fue en la película alemana Mordlichtern-Tod auf den Färöer Inseln en 2025.