Denise Dumas sufrió una denuncia mediáticamente: los motivos

Reveló que la hija de la conductora de entusiasmó con una cartera de $4500: “Ella ni amagaba a comprarla. Como la nena insistía le dije a Denise ‘si me hacés una historia o me arrobas llevatela’. Le cambió la cara y se puso a sacarle fotos con su celular a su hija, pero todas todas fotos feas, movidas y a mí eso no me suma porque la figura es ella".

Denise Dumas Redes sociales

Y aclaró: "Ella se pone los anteojos y le dice a la nena que ambas miren para el costado. Se ve que no quería salir, pero nadie la obligó, era un 'no' y listo. Nadie la obligó a llevarse la cartera".

Luego dijo que cuando llegaba a la casa la subía y “nunca la subió”. Por eso ella se defendió: cuando les gusta algo a los famosos les doy mis productos a cambio de una storie en redes sociales, si no quería hacer la storie no estaba obligada a llevarse la cartera”.

"Tal la mala onda que tenía Denise Dumas que le digo a la nena 'vení que te pongo una bolsita' y salió corriendo", concluyó.