13 de julio de 2026 Inicio
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Hallaron muerto al árbitro neerlandés que había sido apartado del Mundial 2026 por una causa de abuso sexual

Rob Dieperink, de 38 años, había sido rechazado de entre los preseleccionados para la Copa del Mundo a un mes del inicio de la competencia, luego de haber sido detenido en Inglaterra por un caso que, luego, fue desestimado.

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La noticia fue confirmada por la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol.

La noticia fue confirmada por la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol.

X: @KNVB

El árbitro neerlandés Rob Dieperink fue hallado sin vida este lunes. Se trata del referee que había sido apartado del Mundial 2026 por una causa de abuso sexual en Inglaterra que, luego, fue desestimada. La noticia fue confirmada por la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB, por sus siglas en neerlandés).

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"Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados. Perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida", escribieron desde la asociación.

Dieperink era profesional desde la temporada 2011/12 y se destacaba en la liga de su país desde 2017. Sin embargo, había ganado mayor notoriedad a partir de la implementación del VAR, ámbito en el cual se había convertido uno de los asistentes más experimentados, habiéndose desempeñado en la Euro 2024, los Juegos Olímpicos de París y la Copa Intercontinental de la FIFA, celebrada a fines de ese año.

Gracias a ello, se encontraba en la lista corta de la FIFA para la Copa del Mundo, hasta que una causa por un presunto abuso sexual, que luego fue descartada, lo dejó afuera de la competencia: el pasado 9 de abril, el árbitro fue detenido luego de un cruce por la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina en Londres luego de que lo denunciara un menor de 17 años por tener contacto sin consentimiento.

Según publicó el periódico alemán neerlandés De Telegraaf, la Policía de Londres retiró los cargos casi automáticamente por falta de pruebas, pero no fue suficiente para que la federación lo incluya entre los elegidos para estar en la cita mundialista.

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