De qué se trata Zom 100, la película de Netflix que es furor y redefine al cine sobre zombies

Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi (Bucket List of the Dead) trata sobre Akira, un oficinista agobiado por la rutina, que al darse cuenta que está viviendo una invasión zombi, una inexplicable sensación de entusiasmo recorre su cuerpo. “¡Ya no tendré que ir a trabajar!”, exclama en medio del caos. El personaje está atravesado por una crisis existencial y el apocalipsis de los muertos vivos llega como un puntapié para replantearse su vida.