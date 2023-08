Basado en un animé: cuál es el live action que redefine las historias de zombies y es furor en Netflix

Las producciones de animación japonesas experimentan un furor en Netflix y ahora hay un live action que redefine las historias de zombies basado en un animé . Se trata de Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi (Bucket List of the Dead) , donde el ataque de los muertos vivos resulta mejor que ir a trabajar.

La historia sigue a Akira, un oficinista agobiado por la rutina, que al darse cuenta que está viviendo una invasión zombi, una inexplicable sensación de entusiasmo recorre su cuerpo. “¡Ya no tendré que ir a trabajar!”, exclama en medio del caos.

Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi (Bucket List of the Dead) lleva a acción real una historia que vio la luz en formato manga, y que nació de la mente creativa de Haro Aso, autor de la exitosa Alice in Borderland.

Sinopsis de Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi, la película tendencia de Netflix

La sinopsis de Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi en Netflix indica: "Lo explotan en el trabajo, tiene un jefe que lo maltrata y ha perdido las ganas de todo. Pero una epidemia zombi le recuerda cada una de las razones por las que vale la pena vivir".

Tráiler de Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi

Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi