De qué se trata The Seven Deadly Sins: Los cuatro jinetes del apocalipsis, el nuevo animé en Netflix

La secuela de animé The Seven Deadly Sins: Los cuatro jinetes del apocalipsis se estrenó en 2023 en Japón y para felicidad de los fanáticos llegó al catálogo de la n roja el 31 de enero, como una de las novedades del primer mes de 2024. En este sentido, es importante recordar que todos los animes y films de la franquicia están disponibles en Netflix en su idioma original con subtítulos.

Percival vive con su abuelo en un territorio apartado en el cielo, pero siempre quiso salir de ahí e irse de aventura. Cuando un intruso aparece en su casa, descubre la extraña unión que los conecta y le sirve para iniciar un ansiado recorrido soñado, conociendo nuevos amigos y lugares, pero, ¿cómo reaccionarán los demás cuando sepan de la conexión del valiente niño con el fin del mundo? Secuela de la serie anime "The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement".

Los personajes principales de la colorida producción son: Percival, el Jinete de la Muerte, Tristan, el Jinete de la Peste, Lancelot, el Jinete de la Guerra y Gawain, el Jinete del Hambre.

Embed - The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse | Official Trailer | Netflix