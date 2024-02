A puro deporte: Netflix estrena una nueva docuserie mostrando el detalle de una competencia de autos muy conocida

Estamos hablando de Nascar: a toda velocidad , la serie documentará las eliminatorias y la carrera por el campeonato de la NASCAR Cup Series 2023. Dale Earnhardt Jr. es uno de los productores de la apasionada opción, que también explorará la vida personal de los corredores, sus rutinas físicas y sus familias.

Es importante saber que cuenta con un talentoso varieté de conductores y equipos de Nascar, incluyendo a Ryan Blaney, William Byron, Ross Chastain, Denny Hamlin, Bubba Wallace, Kyle Larson, Cristóbal Bell, Joey Logano y Tyler Reddick.

Embed - Ryan Blaney on Instagram: "Ahh. Love that new NASCAR season smell…"