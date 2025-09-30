IR A
La huésped es el thriller erótico que está dejando a todos sin palabras en Netflix: cuál es la trama

Esta nueva serie llegó a Netflix como un estreno que genera gran impacto: una pareja, una infidelidad, oscuros secretos y nuevas traiciones.

Con una trama cargada de misterio

Con una trama cargada de misterio, tensión psicológica y un componente erótico que desafía lo convencional, la propuesta promete dejar pensando a más de un espectador durante días.

La serie La huésped irrumpió en el catálogo de Netflix este 24 de septiembre de 2025 y desde entonces no dejó de llamar la atención. La plataforma apostó fuerte por esta producción colombiana que se consolidó como uno de los estrenos más comentados de la recta final del año.

La producción se convirtió en una de las grandes apuestas de Netflix en América Latina y en otros mercados donde el interés por las ficciones colombianas crece de forma constante. El recibimiento inicial demuestra que la estrategia resultó acertada: miles de usuarios ya comentan en redes sociales los giros de la historia y los momentos más controversiales.

Sinopsis de La huésped, la serie erótica que sorprende en Netflix

La trama de La huésped se centra en Silvia, interpretada por Laura Londoño, una mujer que atraviesa un momento crítico en su vida personal. Entre la adicción de su hija a las anfetaminas y una relación matrimonial quebrada por la infidelidad, su existencia parece tambalearse.

Es en este contexto cuando aparece Sonia, encarnada por Carmen Villalobos, una mujer enigmática que llega para ofrecer compañía y refugio. Sin embargo, lo que comienza como una amistad sincera se transforma rápidamente en un vínculo cargado de deseo y secretos, con intenciones que poco a poco se revelan como perturbadoras.

El guion avanza con un ritmo que mezcla drama psicológico y erotismo, generando una tensión que mantiene a los espectadores atrapados durante los 20 episodios de la primera temporada. El atractivo de esta serie no radica únicamente en el suspenso que genera, sino en su capacidad para incomodar al espectador. La huésped aborda con crudeza temas como las adicciones, la infidelidad, los vínculos tóxicos y la manipulación emocional.

huesped

Tráiler de La huésped

Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La huésped

  • Carmen Villalobos
  • Laura Londoño
  • Jason Day
  • Margarita Muñoz
  • Andrés Suárez
  • Kami Zea
  • Alejandro Del Castillo
  • Miguel González
  • Ariel Sierra
  • Rami Herrera
la huesped
