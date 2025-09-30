IR A
IR A

Un triángulo amoroso y una historia atrapante: la serie que tenés que ver en Netflix

Basada en un bestseller, este título logró impactar a los espectadores de la plataforma de straming con tan solo seis capítulos.

La impactante película de Netflix que está basada en un bestseller.

La impactante película de Netflix que está basada en un bestseller.

Netflix

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos títulos, una producción británica que se estrenó en 2021 es una de las más populares de la N roja.

Con una trama cargada de misterio, tensión psicológica y un componente erótico que desafía lo convencional, la propuesta promete dejar pensando a más de un espectador durante días.
Te puede interesar:

La huésped es el thriller erótico que está dejando a todos sin palabras en Netflix: cuál es la trama

Se trata de Detrás de sus ojos, una miniserie británica de apenas seis capítulos que consigue atrapar con una combinación de drama, suspenso y erotismo. Asimismo, se trata de una adaptación sólida y justa del bestseller homónimo escrito por Sarah Pinborough, aunque algunos puntos de la historia toman distancia de la original.

Creada por Steve Lightfoot, esta película supo trasladar la novela al formato audiovisual con las dosis justas de tensión, misterio y complejidad psicológica, logrando un final que muchos catalogaron como uno de los más impactantes y retorcidos de los últimos años.

detras de sus ojos

Netflix: sinopsis de Detrás de sus ojos

La historia gira en torno a Louise, una madre soltera que, tras una noche inesperada, inicia una relación con su jefe, David. La tensión aumenta cuando, de manera fortuita, entabla amistad con Adele, la esposa de David. Este vínculo deriva en un triángulo amoroso cargado de secretos, obsesiones y revelaciones que van mucho más allá de lo sentimental.

Lo que parece una trama de engaños cotidianos pronto se transforma en un relato de manipulación psicológica y sucesos perturbadores. La serie explora la delgada línea entre la pasión, la traición y el control, logrando que el espectador dude constantemente de las verdaderas intenciones de cada personaje.

Tráiler de Detrás de sus ojos

Embed - DETRÁS DE SUS OJOS (Trailer español)

Reparto de Detrás de sus ojos

  • Simona Brown (Louise).
  • Eve Hewson (Adele).
  • Tom Bateman (David).
  • Robert Aramayo (Rob).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.
play

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.
play

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

Estrenos de Series atrapantes en Netflix
play

Esta serie sobre una famosa marca de cerveza y una herencia muy discutida es lo más visto de Netflix

La actriz confesó que su interpretación fue un trabajo de empatía más que de actuación.

La impresionante transformación de Flor Peña para una producción de Netflix

Nominada al Oscar por mejor guion adaptado en 2022, esta película de Netflix es imperdible para los amantes de los policiales.
play

No te despegás del sillón: dura 2 horas, está en Netflix y está recargada de misterio

Llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento francés llamado French Lover, la comedia romántica que se estrenó recientemente en este sitio web.
play

French Lover es la comedia romántica francesa que enternece a todos en Netflix: de qué se trata

últimas noticias

“Hay mucha gente que se dedica a hablar peste de otra persona y después no hay prueba de nada, señaló Milei. 

Milei volvió a referirse al escándalo en Andis y le apuntó a Spagnuolo

Hace 18 minutos
Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

Hace 21 minutos
La IA se convirtió en una herramienta capaz de brindar información sobre una amplia variedad de temas.

Qué signo cumplirá su objetivo en octubre 2025 según la inteligencia artificial

Hace 23 minutos
Los productos presentaron irregularidades por la falta deinformación sobre su procedencia

ANMAT prohibió la fabricación, distribución y venta de insumos médicos para cirugías

Hace 27 minutos
Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Hace 47 minutos