Un triángulo amoroso y una historia atrapante: la serie que tenés que ver en Netflix

La impactante película de Netflix que está basada en un bestseller. Netflix

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos títulos, una producción británica que se estrenó en 2021 es una de las más populares de la N roja.

Se trata de Detrás de sus ojos, una miniserie británica de apenas seis capítulos que consigue atrapar con una combinación de drama, suspenso y erotismo. Asimismo, se trata de una adaptación sólida y justa del bestseller homónimo escrito por Sarah Pinborough, aunque algunos puntos de la historia toman distancia de la original.

Creada por Steve Lightfoot, esta película supo trasladar la novela al formato audiovisual con las dosis justas de tensión, misterio y complejidad psicológica, logrando un final que muchos catalogaron como uno de los más impactantes y retorcidos de los últimos años.

detras de sus ojos

Netflix: sinopsis de Detrás de sus ojos La historia gira en torno a Louise, una madre soltera que, tras una noche inesperada, inicia una relación con su jefe, David. La tensión aumenta cuando, de manera fortuita, entabla amistad con Adele, la esposa de David. Este vínculo deriva en un triángulo amoroso cargado de secretos, obsesiones y revelaciones que van mucho más allá de lo sentimental.

Lo que parece una trama de engaños cotidianos pronto se transforma en un relato de manipulación psicológica y sucesos perturbadores. La serie explora la delgada línea entre la pasión, la traición y el control, logrando que el espectador dude constantemente de las verdaderas intenciones de cada personaje. Tráiler de Detrás de sus ojos Embed - DETRÁS DE SUS OJOS (Trailer español) Reparto de Detrás de sus ojos Simona Brown (Louise).

Eve Hewson (Adele).

Tom Bateman (David).

Robert Aramayo (Rob).