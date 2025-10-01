Rut y Booz es la película romántica que llegó a Netflix y tiene relación con la religión: de qué se trata Este nuevo lanzamiento estadounidense de 2025 captó la atención de miles de suscriptores y está siendo furor en la popular plataforma de streaming.







Un film estadounidense que está siendo tendencia en Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, sorprendiendo a todos los suscriptores de todo el mundo con sus impactantes ingresos cinematográficos de manera constante que la convierten en la popular plataforma más consumida a nivel mundial. Asimismo, es llamativo la cantidad de usuarios que se han incorporado en los últimos meses, todo debido a los estrenos que son un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad del hogar.

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2025, se trata de la película Rut y Booz, sobre la historia bíblica, un thriller de drama, romance y mucha intriga que atrapó a muchos televidentes y está siendo furor en este sitio web. A continuación te contamos detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de septiembre.

Sinopsis de Rut y Booz, la película sobre la historia bíblica que llegó a Netflix Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo.

Tráiler de Rut y Booz Embed - Rut y Booz | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Rut y Booz Los actores protagonistas de esta gran producción romántica son: Serayah McNeill

Tyler Lepley

Babyface

Phylicia Rashad

James Lee Thomas

