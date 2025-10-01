IR A
IR A

Rut y Booz es la película romántica que llegó a Netflix y tiene relación con la religión: de qué se trata

Este nuevo lanzamiento estadounidense de 2025 captó la atención de miles de suscriptores y está siendo furor en la popular plataforma de streaming.

Un film estadounidense que está siendo tendencia en Netflix.

Un film estadounidense que está siendo tendencia en Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, sorprendiendo a todos los suscriptores de todo el mundo con sus impactantes ingresos cinematográficos de manera constante que la convierten en la popular plataforma más consumida a nivel mundial. Asimismo, es llamativo la cantidad de usuarios que se han incorporado en los últimos meses, todo debido a los estrenos que son un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad del hogar.

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
Te puede interesar:

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2025, se trata de la película Rut y Booz, sobre la historia bíblica, un thriller de drama, romance y mucha intriga que atrapó a muchos televidentes y está siendo furor en este sitio web. A continuación te contamos detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de septiembre.

Sinopsis de Rut y Booz, la película sobre la historia bíblica que llegó a Netflix

Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo.

rut

Tráiler de Rut y Booz

Embed - Rut y Booz | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Rut y Booz

Los actores protagonistas de esta gran producción romántica son:

  • Serayah McNeill
  • Tyler Lepley
  • Babyface
  • Phylicia Rashad
  • James Lee Thomas
  • Christopher Broughton
ruth-y-booz-1
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

La sinopsis de Netflix presenta a una protagonista con un poder que cambia el rumbo de su historia.
play

Está en Netflix, no tiene muchos capítulos y te sorprende con su final inesperado

Amor francés: esta película ideal para parejas está siendo lo más visto de Netflix y es pura ternura.
play

Amor francés: esta película ideal para parejas está siendo lo más visto de Netflix y es pura ternura

Las Maldiciones es la nueva apuesta nacional de Netflix, basada en la exitosa novela de Claudia Piñeiro.
play

Imperdible en Netflix: tiene 3 capítulos y te vuela la cabeza con su trama

La impactante película de Netflix que está basada en un bestseller.
play

Un triángulo amoroso y una historia atrapante: la serie que tenés que ver en Netflix

Con una trama cargada de misterio, tensión psicológica y un componente erótico que desafía lo convencional, la propuesta promete dejar pensando a más de un espectador durante días.
play

La huésped es el thriller erótico que está dejando a todos sin palabras en Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hace 14 minutos
Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 26 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 26 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 27 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 27 minutos