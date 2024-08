De qué se trata En la mente de un perro, el documental de Netflix que promete emocionarte en menos de 80 minutos

El avance oficial de "En la Mente de un Perro" ya está disponible y brinda un adelanto de lo que se puede esperar de la amorosa docuserie. Las imágenes dan a conocer dulces interacciones entre caninos y humanos, así como impactantes filmaciones de perros en distintos escenarios que ilustran su increíble adaptabilidad y cualidades. La narración de Rob Lowe añade un toque emocional que promete hacer de este producto audiovisual una experiencia inolvidable.

Este documental nos invita a un maravilloso viaje por el mundo de los perros, donde descubriremos datos científicos y aspectos conmovedores sobre nuestros adorables mejores amigos, describe la sinopsis oficial.

