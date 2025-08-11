De qué se trata Juego de honor, la película de Samuel Jackson que es tendencia en Netflix Este drama deportivo de 2005 marcó el debut cinematográfico de Channing Tatum.







Juego de Honor, una película estadounidense de 2005 que está siendo tendencia actualmente en Netflix.

¿Buscas una historia inspiradora para cerrar el fin de semana? Netflix tiene una excelente opción. Aunque no se trata de un estreno reciente, no te arrepentirás de ver los 136 minutos que dura la película protagonizada por Samuel L. Jackson y dirigida por Thomas Carter. La cinta de 2005 está basada en la historia de la vida real y ganó varios premios como Mejor director en los Black Reel de 2006, logro destacado en dirección en los BET 2005 y Actor destacado en una película en la 37.ª edición de los Premios de Imagen de la NAACP.

Desde que está disponible en Netflix, "Coach Carter” está en el Top 10 de las películas más populares de la plataforma de streaming de la N roja, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y otros países del mundo. A continuación te contamos más detalles de la trama de esta producción que está siendo tendencia.

Sinopsis de Juego de honor, la película tendencia de Netflix De acuerdo con la sinopsis de Netflix, en “Coach Carter”, “un entrenador de baloncesto escolar impone un código de conducta estricto a su equipo y toma una decisión atrevida cuando las calificaciones comienzan a bajar.”

Cuando el personaje interpretado por Samuel L. Jackson, nominado al Premio de la Academia, se convierte en el entrenador del equipo de baloncesto de la preparatoria Richmond, los Oilers, implementa contratos estrictos que exigen mejorar sus calificaciones. A pesar de la controversia, la mayoría de los jugadores firman los contratos, pero no parecen dispuestos a seguir las nuevas reglas.

“Juego de honor” también se centra en los problemas y obstáculos con los que los jugadores deben lidiar. Desde las pandillas, las drogas, hasta la cárcel.

juego de honor Tráiler de Juego de honor Embed - Juego de Honor # Trailer Reparto de Juego de honor Samuel L. Jackson como Ken Carter

como Ken Carter Rob Brown como Kenyon Stone

como Kenyon Stone Robert Ri’chard como Damien Carter

como Damien Carter Rick Gonzalez como Timo Cruz

como Timo Cruz Nana Gbewonyo como Junior Battle

como Junior Battle Antwon Tanner como Worm

como Worm Channing Tatum como Jason Lyle

como Jason Lyle Ashanti como Kyra

como Kyra Debbi Morgan como Tonya Carter

como Tonya Carter Vincent Laresca como Renny

como Renny Denise Dowse como Principal Garrison

como Principal Garrison Mel Winkler como Coach White

como Coach White Ray Baker como St. Francis Coach

como St. Francis Coach Octavia Spencer como Mrs. Willa Battle

como Mrs. Willa Battle Texas Battle como Maddux

como Maddux Adrienne Bailon como Dominique

como Dominique Dana Davis como Peyton

como Peyton Sonya Eddy como Worm’s mother

como Worm’s mother Lil Scrappy como Kentrell juegos