IR A
IR A

Ideal para el fin de semana: esta película basada en un libro romántico está causando furor en Netflix y tiene algunas polémicas

La película protagonizada por Sofía Carson y Corey Mylchreest acaba de llegar al streaming; varios suscriptores le dieron play y dejaron sus opiniones en la red social X.

Mi año en Oxford

Mi año en Oxford, una película romántica y de comedia que atrapó al público fanático de este estilo de films en la gran N roja.

Hay ciertos estrenos en streaming que generan una gran expectativa entre los fanáticos. Algunos hasta se levantan a la madrugada para darle play al título ni bien llega a la plataforma y otros silencian X para no spoilearse. Una de las películas más esperadas de esta segunda mitad del año era Mi año en Oxford (My Oxford Year), un film protagonizado por Sofía Carson y Corey Mylchreest que combina romance y dramatismo con un toque de comedia y algunas (o muchas) lágrimas. Llegó a Netflix este viernes 1 de agosto y en unas pocas horas ya generó un fuerte debate en las redes sociales.

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
Te puede interesar:

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

A partir de su estreno, la película se volvió tendencia en las redes y generó un debate entre los usuarios del mundo. “¿Cómo que la película de Mi año en Oxford es tristísima y tremendo drama? Yo quería una película tranquilita para ver y shippear“; ”No la vean, es de terror. No sé cuánto voy a tardar en recuperarme después de verla”; “Acabo de verla pensando que me esperaba una linda comedia romántica y en lugar de eso, lloré a mares”; “Me recordó a Yo antes de ti y a Bajo la misma estrella”y “Me arruinó”, comentaron algunos usuarios en X.

mi año en oxford

Sinopsis de Mi año en Oxford, la película que está dando que hablar en Netflix

Hay algo en las películas románticas que siempre atrae. La muestra de ese amor idílico que tiene que vencer adversidades, pero que no siempre triunfa al final. Mi año en Oxford sigue a Anna, una joven estudiante de Nueva York que se muda a Inglaterra para cumplir su sueño de estudiar en la Universidad Oxford. Allí conoce a Jamie, su profesor, y lo que vivirán juntos serpa una “divertida” y apasionada, pero tal vez poco seria historia de amor que se verá truncada por una situación desafortunada. “Universidad. Posgrado en Oxford. Wall Street. El camino ambicioso de Anna está marcado... hasta que un apasionado romance le enseña que la vida no siempre sale según lo planeado”, reza la descripción de Netflix.

El drama está basado en la novela homónima de 2018 de la autora norteamericana, Julia Whelan, que de hecho se formó en Oxford, y dirigido por Iain Morris (The Inbetweeners), con guion adaptado de Allison Burnett y Melissa Osborne y producción de Temple Hill Entertainment, quienes también estuvieron detrás de otra película que llenó de lágrimas a los fanáticos, Bajo la misma estrella (The Fault in Our Stars) la adaptación de la novela de John Green que se estrenó en cines en 2014 con Shailene Woodley y Ansel Elgort como protagonistas.

oxford

Tráiler de Mi año en Oxford

Embed - Mi año en Oxford | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Mi año en Oxford

La película está protagonizada por Sofía Carson, la actriz de 32 años surgida en Descendientes (Descendants) de Disney y que en el último tiempo se volvió una de las estrellas de Netflix como la protagonista de Corazones malheridos (Purple Hearts), Equipaje de mano (Carry-On) y The Life List. Su coprotagonista es Corey Mylchreest, el británico de 27 años conocido por interpretar al joven rey George en La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton (Queen Charlotte: A Bridgerton Story). Completan el elenco Harry Trevaldwyn, Dougray Scott, Catherine McCormack, Poppy Gilbert, Esmé Kingdom y Nikhil Parmar.

mi-ano-en-oxford-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
play

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

Las Series en Netflix que están llenas de personajes extraños... pero graciosos
play

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Stranger Things 5 se suma a la lista de grandes series originales de Netflix que llegan a su fin, con una producción ambiciosa y múltiples guiños a temporadas anteriores.
play

Netflix: qué se sabe sobre la temporada 5 de Stranger Things

De qué se trata esta película de Netflix del aclamado director Noah Baumbach.
play

Está en Netflix, es una joya oculta y es una de las mejores películas

últimas noticias

El curso comenzará del 9 de septiembre, y finalizará el 20 de noviembre.

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

Hace 28 minutos
La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Hace 33 minutos
El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

Hace 45 minutos
Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

Cuáles son las aplicaciones que más afectan a tu mente según la inteligencia artificial

Hace 52 minutos
play

RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial

Hace 54 minutos