23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Un andinista japonés fue rescatado con vida tras caer más de 300 metros en el Aconcagua

El joven de 20 años sobrevivió a un accidente a 6.700 metros de altura. Sufrió traumatismo de cráneo, fracturas en el hueso frontal y molar, un corte de 10 centímetros en el cuero cabelludo y un cuadro de congelamiento.

Por
No se conoció la identidad del andinista japonés.

No se conoció la identidad del andinista japonés.

Un andinista japonés de 20 años fue rescatado con vida tras caer más de 300 metros en la zona de "La Cueva", en el cerro Aconcagua. La emergencia se activó el sábado a las 18.50, cuando el Centro Estratégico de Operaciones recibió un pedido de auxilio satelital desde una posición ubicada a 6.700 metros sobre el nivel del mar.

Florencia fue encontrada  tras un amplio despliegue encabezado por la Comisaría de Aguilares. Luego, se quitó la vida. 
Te puede interesar:

Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes

La Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña inició el protocolo tras recibir testimonios de dos personas en el campamento Nido de Cóndores. Según el guía Luciano Merino, el joven sufrió una caída hacia el acarreo y se perdió contacto visual con él, lo que obligó a un despliegue técnico inmediato bajo condiciones climáticas extremas.

A las 5.10 del domingo, las brigadas alcanzaron la zona crítica para iniciar la búsqueda terrestre, apoyadas por un helicóptero del Parque Provincial. El operativo aéreo, liderado por el piloto Horacio Freschi, permitió localizar al accidentado a las 10.45 en un sector de difícil acceso a 6.100 metros de altitud.

El parte médico inicial diagnosticó al ciudadano japonés con traumatismo de cráneo, fracturas en el hueso frontal y molar, y un corte de 10 centímetros en el cuero cabelludo. Además, presentó cuadros de congelamiento de tercer y cuarto grado en las manos y fatiga extrema, siendo estabilizado antes de su traslado definitivo al Hospital de Uspallata.

Un guía de trekking sufrió convulsiones y requirió una evacuación aérea

En un hecho paralelo, un guía de trekking de 40 años debió ser evacuado de urgencia tras sufrir dos convulsiones con 15 metros de diferencia. El incidente ocurrió el lunes al mediodía mientras el profesional descendía con un grupo por la zona de "Cuesta Brava", cerca del campamento Plaza de Mulas.

La gravedad del cuadro, que incluyó la pérdida de conocimiento del trabajador, motivó la intervención de Guardaparques y personal médico a 4.200 metros de altura. Ante la urgencia, se priorizó la estabilización del paciente en el terreno antes de solicitar el apoyo de medios aéreos para evitar complicaciones mayores por la altitud.

El rescate culminó con una maniobra aérea de alta precisión para retirar al guía de una de las zonas más exigentes del circuito. La labor conjunta de los organismos de emergencia permitió que ambos andinistas recibieran asistencia hospitalaria tras protagonizar incidentes críticos en la montaña mendocina.

Noticias relacionadas

play

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

Conocé cuándo es el vencimiento exacto de la VTV.

Cuándo se considera que la VTV está vencida y qué multa podés recibir

El caso del jóven que contó su experiencia luego de perder su llavero

Es argentino, perdió la llave de su casa en Alemania y contó la experiencia: parece de otro mundo

Los tres ciudadanos chilenos detenidos.

Detuvieron a tres chilenos que desvalijaban departamentos en Palermo

Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.

La conductora de C5N Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad"

Sócrates, filósofo griego: "Si consigues una buena pareja, serás feliz. Si consigues una mala, te convertirás en..."

Rating Cero

La influencer eligió priorizar su salud y se sometió a una reducción de mamas.

De los miedos al alivio: La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras tomar una decisión clave con su cuerpo

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
play

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

Este tipo de dispositivos tecnológicos ya había ganado visibilidad en contenidos digitales.

Mauro Icardi y la China Suárez fortalecieron su relación con un pequeño detalle: cuál es

El éxito demuestra, una vez más, que las producciones basadas en hechos reales siguen generando un fuerte interés cuando están narradas con rigor, sensibilidad y profundidad histórica.
play

Este drama histórico sobre un famoso hecho bélico está sorprendiendo a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

La gira arrancará el 7 de diciembre en Dublin.

Los Sex Pistols anunciaron una gira por los 50 años de "Anarchy in the UK"

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

últimas noticias

Florencia fue encontrada  tras un amplio despliegue encabezado por la Comisaría de Aguilares. Luego, se quitó la vida. 

Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes

Hace 24 minutos
Los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones.

Continúa el caos en México: 23 presos escaparon de un penal en Puerto Vallarta

Hace 37 minutos
play

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

Hace 53 minutos
El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno reunió a su mesa política con el foco en las sesiones del Senado por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 1 hora
play
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand habló sobre los salarios y lamentó: "A la gente no le alcanza la plata para vivir"

Hace 1 hora