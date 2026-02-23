Un andinista japonés fue rescatado con vida tras caer más de 300 metros en el Aconcagua El joven de 20 años sobrevivió a un accidente a 6.700 metros de altura. Sufrió traumatismo de cráneo, fracturas en el hueso frontal y molar, un corte de 10 centímetros en el cuero cabelludo y un cuadro de congelamiento. Por + Seguir en







No se conoció la identidad del andinista japonés.

Un andinista japonés de 20 años fue rescatado con vida tras caer más de 300 metros en la zona de "La Cueva", en el cerro Aconcagua. La emergencia se activó el sábado a las 18.50, cuando el Centro Estratégico de Operaciones recibió un pedido de auxilio satelital desde una posición ubicada a 6.700 metros sobre el nivel del mar.

La Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña inició el protocolo tras recibir testimonios de dos personas en el campamento Nido de Cóndores. Según el guía Luciano Merino, el joven sufrió una caída hacia el acarreo y se perdió contacto visual con él, lo que obligó a un despliegue técnico inmediato bajo condiciones climáticas extremas.

A las 5.10 del domingo, las brigadas alcanzaron la zona crítica para iniciar la búsqueda terrestre, apoyadas por un helicóptero del Parque Provincial. El operativo aéreo, liderado por el piloto Horacio Freschi, permitió localizar al accidentado a las 10.45 en un sector de difícil acceso a 6.100 metros de altitud.

El parte médico inicial diagnosticó al ciudadano japonés con traumatismo de cráneo, fracturas en el hueso frontal y molar, y un corte de 10 centímetros en el cuero cabelludo. Además, presentó cuadros de congelamiento de tercer y cuarto grado en las manos y fatiga extrema, siendo estabilizado antes de su traslado definitivo al Hospital de Uspallata.

Un guía de trekking sufrió convulsiones y requirió una evacuación aérea En un hecho paralelo, un guía de trekking de 40 años debió ser evacuado de urgencia tras sufrir dos convulsiones con 15 metros de diferencia. El incidente ocurrió el lunes al mediodía mientras el profesional descendía con un grupo por la zona de "Cuesta Brava", cerca del campamento Plaza de Mulas.