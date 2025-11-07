7 de noviembre de 2025 Inicio
El Museo Evita celebra la Semana del Patrimonio: todas las actividades

El museo declarado monumento histórico propone para esta edición, una agenda que resalta el valor patrimonial del edificio que lo alberga.

Museo Evita. 

El Museo Evita se une a la celebración de la Semana del Patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires, con una programación que incluye, entre otras, recorridos, charlas, proyecciones y actividades infantiles, del 10 al 15 de noviembre.

Te puede interesar:
Cuál es el restaurante porteño donde la pizza se vuelve cultura

Declarado Lugar Histórico Nacional en 1998, Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en 2000, y Monumento Histórico Nacional, en 2007, el museo propone para esta edición, una agenda que resalta el valor patrimonial del edificio que lo alberga.

Agenda del Museo Evita en la Semana del Patrimonio

  • Redescubrir la historia

Recorrido guiado para adultos mayores. En esta visita, no solo invitamos a conocer más sobre Evita y su tiempo, sino también a descubrir los detalles históricos de la Casa.

Lunes 10. 11 hs.

  • Nuestras Fotos Familiares

Taller de conservación de fotografía analógica, dirigida al público en general, en el que compartiremos cómo resguardar, organizar y preservar el patrimonio visual de la memoria familiar. Se invita a los participantes a traer sus propias fotografías.

Martes 11. 17:30 hs.

Actividad con inscripción previa. [email protected]

  • Patrimonio en voz

“Evita. Identidad en Movimiento”. Entrevista en vivo al Arq. Juan Martín Repetto, vicepresidente del Instituto Eva Perón-Museo Evita.

Dialogaremos con él sobre los desafíos y oportunidades que se presentaron a lo largo de su carrera, en especial, su trabajo en nuestra sede. ¿Cómo hacer que un patrimonio que nos pertenezca a todos? ¿Cómo lograr que se vuelva una prenda común de identidad?

Miércoles 12. 18 hs. Hall del primer piso.

  • Presentación de libro: Diccionario Histórico del Peronismo 1943-1955

Contará con la presencia de los editores, Samuel Amaral y Carolina Barry, y la coordinación de Claudio Panella, miembro del INIHEP.

Coeditado por Eduntref y Crítica, se trata de una obra colectiva de carácter académico en la que más de cien especialistas locales e internacionales han escrito sobre diversos aspectos de la historia del peronismo.

Jueves 13. 18 hs.

Sala de exposiciones temporarias.

  • Evitácora

Una obra de títeres, para toda la familia, que invita a redescubrir la vida de Eva Duarte desde la mirada curiosa y creativa de dos niños: Lola y Toto. Con dramaturgia de Ana Alvarado y las actuaciones de Leo Volpedo y Caro Tejeda, la pieza combina títeres, actuación, sombras y objetos para construir una experiencia lúdica y emotiva, que invita a reflexionar sobre cómo Eva se convirtió en Evita.

Elenco: Leo Volpedo y Caro Tejeda.

Dramaturgia: Ana Alvarado

Dirección: Caro Ruy y Javi Swedzky

Viernes 14. 18 hs.

Sábado 15. 15 hs.

Auditorio Cristina Banfi. 1er piso.

Cupo limitado por orden de llegada.

  • Nuevas miradas del Patrimonio

Jornada fotográfica, dirigida a jóvenes y adultos, en espacios únicos del Museo Evita, abiertos al público para la ocasión: terraza, biblioteca y balcones. Traé tu cámara o tu celular.

Sábado 15. 11 hs.

Actividad con inscripción previa

  • Visitas guiadas para público general

Martes a domingo, 16 hs.

Desde el 11 al 15 de noviembre en Lafinur 2988, CABA.

