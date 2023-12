De qué se trata Bee Movie, la película para toda la familia que es popular en Netflix

Recién graduada de la universidad, se anima a salir de la aburrida y monótona colmena y de esta manera rompe con una de las normas sagradas del mundo de las abejas: habla con un humano, Vanessa (voz de Renée Zellweger), una simpática florista. Sin embargo, cuando se da cuenta de que los seres humanos comen miel, decide demandarlos. Su revolucionaria odisea genera un atractivo especial debido a las aventuras que debe atravesar en el camino hacia la libertad y justicia.

Bee Movie

DreamWorks (productora audiovisual estadounidense) ofrece esta divertida alternativa con una duración de 92 minutos.

Algunos medios estadounidenses dieron su reseña sobre la comedia infantil. "The New York Times" la definió como "Un entretenimiento suave y vibrante" mientras que la editorial "The Guardian" opinó: "Es un placer ver una comedia que empieza siendo divertida, sigue siendo divertida y acaba de forma divertida “.

Sinopsis de Bee Movie, la película animada que llegó a Netflix y es tendencia

La sinopsis oficial de Netflix dice: Una abeja obrera, condenada a la agotadora tarea de producir miel, demanda a los humanos cuando descubre que su especie ha estado robándoles el néctar desde hace mucho tiempo.

Tráiler de Bee Movie

Reparto de Bee Movie