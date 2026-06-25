26 de junio de 2026 Inicio
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Otro golpe para los fanáticos de 100% Lucha: murió uno de los personajes más queridos

Tras el reciente fallecimiento del Teniente Steven Murphy, otra muerte sacudió al histórico programa de lucha libre. La noticia generó conmoción entre los fanáticos, que lo recuerdan como uno de los personajes más emblemáticos de la competencia.

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Un querido personaje del programa televisivo murió en las últimas horas.

Un querido personaje del programa televisivo murió en las últimas horas.

Imagen optimizada con IA

El mundo del espectáculo y la lucha libre se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Sergio Aldo Carelli, el hombre que dio vida a Gorutta Jones, uno de los campeones y personajes más icónicos del histórico programa 100% Lucha. La triste noticia fue dada a conocer este jueves por su amigo y compañero Vicente Viloni, quien lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales: “Amigo sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar”. El luchador se encontraba internado debido a complicaciones de salud derivadas de lesiones que arrastraba desde hacía tiempo.

El luchador integraba 100% Lucha.
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Carelli atravesaba un presente muy delicado desde el año 2025, cuando fue hospitalizado en el Hospital Pirovano debido a una grave lesión en el nervio ciático que afectaba su columna y ponía en riesgo su movilidad. El "Gigante" sufría dolores insoportables y los médicos temían operarlo por el riesgo de que quedara cuadripléjico. Además, a principios de 2026, su cuadro se agravó tras ser intervenido de urgencia por una trombosis riesgosa, lo que generó cadenas de oración entre sus seguidores y colegas del ambiente.

Con más de dos metros de altura y 140 kilos de peso, Gorutta Jones dejó una marca imborrable en la televisión argentina. Su imponente imagen, caracterizada por una máscara verde y amarilla, un casco blanco y un bastón de hockey sobre hielo, lo posicionó inicialmente como uno de los "villanos" del programa. Sin embargo, su calidez humana fuera del guion lo convirtió en uno de los favoritos del público infantil; Carelli recordaba con emoción cómo disfrutaba compartir su equipo de lucha con los niños y mantener la ilusión del personaje incluso fuera del ring.

Antes de alcanzar la fama en Telefe, Carelli tuvo una destacada trayectoria en el boxeo amateur y profesional, además de competir oficialmente en el fisicoculturismo. Tras el final de la gloria televisiva, trabajó como chofer de taxi, oficio que era su principal sustento económico. Debido a que su enfermedad le impedía trabajar desde hacía meses, sus excompañeros Vicente Viloni e Hip Hop Man habían liderado una cruzada solidaria para recaudar fondos y ayudarlo con los gastos médicos y familiares.

Esta partida representa un doble golpe para el corazón de los fanáticos, ya que ocurre apenas días después de la muerte de otro emblema del programa: Pablo Más Albert, conocido como el Teniente Murphy. La coincidencia de ambas pérdidas en una misma semana ha generado una profunda tristeza en la comunidad de la lucha libre argentina.

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Carelli atravesaba un presente muy delicado desde el año 2025, cuando fue hospitalizado en el Hospital Pirovano debido a una grave lesión en el nervio ciático.

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