3 de octubre de 2026 Inicio
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Un "lobo solitario" con posturas extremistas: quién es el copiloto de FlyDubai que apuñaló a su compañero en pleno vuelo

El hombre, nacido en Emiratos Árabes, intentó perpetrar un atentado terrorista en el vuelo FZ1073, pero logró ser reducido por los pasajeros antes de estrellar el avión. Su anterior empresa, Oman Air, le había prohibido volar por temor a sus posturas extremistas y fue reubicado en un puesto administrativo.

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El copiloto fue identificado como Hammam al-Hammami. 

El copiloto fue identificado como Hammam al-Hammami. 

Revelaron el nombre del copiloto de FlyDubai que apuñaló a su compañero en pleno vuelo e intentó perpetrar un ataque terrorista. El hombre, nacido en Emiratos Árabes y que logró ser reducido por los pasajeros antes de estrellar el avión, tenía prohibición para volar en su anterior empresa y había sido reubicado en puesto administrativo por temor a sus posturas extremistas.

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Fuentes del caso revelaron, según consigna la información de Reuters, que el sospechoso de atacar con un hacha a su compañero en el vuelo FZ1073 es Hammam al-Hammami, hijo de madre siria y padre omaní, que ya tenía registros de viajes previos a Siria.

Por su parte, las agencias de inteligencia involucradas en los cuatro países del Golfo, junto con los Estados Unidos, explicaron que Hammami habría actuado como un "lobo solitario" sin tener vínculo alguno con organizaciones extremistas.

Smit Machchhar fue apuñalado por su compañero en pleno vuelo.

Smit Machchhar fue apuñalado por su compañero en pleno vuelo.

La preocupación de las autoridades de Emiratos Árabes radica en los controles de la aerolínea Flydubai para contratar a su personal, ya que se presume que solo se enfocaron en los antecedentes penales y no en la "radicalización" extremista de Hammami.

En lo que respecta a su formación profesional, Buckinghamshire New University confirmó a The Guardian que llevó a cabo un curso a distancia sobre gestión aeronáutica sin entrenamiento de vuelo.

Qué dijo el piloto apuñalado por su copiloto en pleno vuelo

El capitán Smit Machchhar, comandante del vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv, rompió el silencio luego de sobrevivir al intento de sabotaje aéreo en pleno vuelo. Su copiloto lo atacó a puñaladas con la intención de estrellar el Boeing 737, desatando un lucha para recuperar el control de la aeronave en la que viajaban 174 pasajeros y 8 tripulantes.

El piloto hizo un relato estremecedor desde la cama del hospital y ante el primer ministro de India, Narendra Modi, donde contó los minutos de terror en los que evitó una catástrofe aérea: "Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera".

La llamada de Machchhar fue difundida por las autoridades indias, donde detalló cómo fue la caída desde 5.200 metros de altitud en apenas un minuto. A pesar de que recibió múltiples puñaladas y cayó al suelo de la cabina ensangrentado, el capitán, con más de 17 años de experiencia en la aviación, logró reaccionar al darse cuenta que la nave perdía altura en forma abrupta.

"Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo", dijo el piloto, y agregó que hizo un último esfuerzo por salvarlos: "Me seguía golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron".

La acción del piloto indio permitió que varios pasajeros irrumpieran en la cabina y redujeran al atacante, un ciudadano omaní que fue detenido.

Israel calificó de acto "terrorista" el incidente en el avión de FlyDubai

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó como un acto "terrorista" el incidente en el avión de la aerolínea FlyDubai que se dirigía a Tel Aviv y tuvo que aterrizar en Arabia Saudita debido a que uno de los pilotos habría atacado al otro e intentado agredir a los pasajeros a bordo. El vuelo FZ1073 de Flydubai cubría la ruta hacia Israel. El copiloto, de nacionalidad omaní, atacó con un arma blanca al capitán del avión, el piloto indio Smit Machchhar, dentro de la cabina de control, quien logró tomar el control de la aeronave y salvó a 174 pasajeros y 8 tripulantes.

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