El Gobierno le otorga un anticipo a Córdoba de hasta $400 mil millones para afrontar "compromisos urgentes"

El Gobierno dispuso un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, con el objetivo de asistirla frente a necesidades transitorias de financiamiento. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y se suma a otras asistencias similares otorgadas previamente a distintas jurisdicciones.
La normativa establece que el monto máximo autorizado no implica un desembolso automático. Será la Secretaría de Hacienda la encargada de determinar el importe definitivo, teniendo en cuenta la capacidad de devolución de la provincia y su participación en la recaudación de los impuestos coparticipables.
Según los fundamentos del decreto, la asistencia busca permitir que Córdoba pueda afrontar obligaciones impostergables mientras normaliza su flujo financiero. El anticipo deberá ser reintegrado antes de finalizar el ejercicio fiscal 2026 y devengará un interés del 15% anual.
Como garantía de devolución, el Estado nacional podrá retener automáticamente recursos correspondientes al régimen de coparticipación federal en caso de incumplimiento de los plazos establecidos.
Con esta decisión, Córdoba se incorpora al grupo de provincias que durante este año recibieron autorización para acceder a anticipos financieros de hasta $400.000 millones. En semanas anteriores, el Gobierno había adoptado medidas similares para Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, bajo el mismo esquema de asistencia y devolución.