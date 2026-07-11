El cantautor falleció luego de una larga lucha contra una enfermedad. Su funeral se llevará a cabo en la iglesia de Santo Stefano, en la isla de Capri, de donde era oriundo el artista.

Peppino di Capri fue una figura en la música italiana, catalogado como el “Rey del Twist”

El mundo de la música mundial está de luto tras la confirmación de la muerte del ícono de la música pop en Italia, Peppino di Capri, a los 86 años tras una larga lucha contra una dura enfermedad.

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El artista es uno de los últimos grandes protagonistas e intérpretes de la canción italiana de los años '60 y '70 que conquistó el mundo y autor de grandes clásicos como Roberta o Champagne, canción que trascendió las fronteras y lo hizo famoso en todo el mundo.

Giuseppe Faiella, su nombre real, dejó un legado imborrable como uno de los máximos exponentes de la cultura popular de Italia. Su funeral se llevará a cabo este domingo a las 17 en la iglesia de Santo Stefano , a pasos de la famosa Piazzetta de Capri, la isla donde nació y pasó sus últimos días de vida junto a su familia.

“Cantó la Dolce Vita, los veranos en el mar, los grandes amores y las nostalgias. Con él la canción napolitana aprendió a dialogar con el rock’n’roll norteamericano, el twist, el jazz y el pop internacional sin perder su propia identidad”, lo describieron en el Corriere della Sera.

Peppino fue una figura que se convirtió en leyenda en Italia por su destacarse como cantautor, pianista, intérprete elegante, compositor y actor .

Su gran aporte fue transformar la canción napolitana en un lenguaje pop capaz de conectar con el mundo, fusionando la tradición de su tierra con ritmos modernos como el rock and roll, el twist, el jazz y el pop internacional.

En los años 60 el nacido en la isla de Capri se convirtió en el “Rey del twist” en Italia. Luego de formar el grupo Peppino di Capri e i suoi Rockers, alcanzó la cima de las listas con versiones como Let's Twist Again y temas originales como St. Tropez Twist. Su estatus como estrella internacional se consolidó al actuar como telonero de The Beatles durante su única gira por Italia en 1965.

Quién fue Peppino Di Capri

Giuseppe Fainella, nacido el 27 de julio de 1939 en el seno de una familia humilde en la isla de Capri, fue uno de los protagonistas de la música popular italiana, como cantante, pianista, compositor, autor, empresario, cuya marca registrada fue la elegancia.

A lo largo de los años, catalogaron a Peppino como “un niño prodigio” que ya a los cuatro años tocaba piano ante los soldados “americani” llegados durante la Segunda Guerra Mundial a la isla, ya entonces famosa por su belleza, mar y grutas y frecuentada por artistas, intelectuales y músicos de todo el mundo.

A los seis años comenzó a estudiar música, inspirado por su abuelo, y a los catorce empezó a actuar en clubes nocturnos de Capri e Ischia, y también para las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Su apodo, y por como es conocido mundialmente, Peppino Di Capri, es en homenaje a su tierra natal. A lo largo de su carrera en el mundo de la música, participó en quince festivales de San Remo, el certamen más importante en la música italiana y ganó en dos oportunidades: 1973 y 1976.