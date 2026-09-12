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Así fue la sorprendente transformación de Licha Navarro, exparticipante de Gran Hermano

Tras varios meses de preparación para una competencia, el exparticipante mostró un importante cambio físico.

Así fue la transformación física de Licha Navarro

Así fue la transformación física de Licha Navarro, exparticipante de Gran Hermano.

@licha_navarro
  • El exparticipante de Gran Hermano afrontó un nuevo desafío en el fisicoculturismo.
  • Su preparación derivó en un importante cambio en su musculatura.
  • El proceso implicó varios meses de esfuerzo y exigencia personal.
  • La experiencia también le dejó aprendizajes que fueron más allá de la competencia.

Lejos de los estudios de televisión, Licha Navarro decidió afrontar un desafío que lo llevó a exigirse al máximo. El exparticipante de Gran Hermano se animó a subir a un escenario de fisicoculturismo y mostró una transformación física que sorprendió a quienes siguen su carrera. La experiencia también le permitió poner a prueba una faceta deportiva que siempre tuvo presente.

Soledad Silveyra junto a Carolina Chiappetta, durante la segunda edición de Gran Hermano Argentina. 
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El desafío se concretó en los Ultimate Fitness Awards (UFA), un evento realizado en Argentina que reúne competencias vinculadas con el fisicoculturismo y a distintos creadores de contenido del mundo fitness. Allí, el exintegrante del reality presentó el resultado de su preparación y mostró una definición muscular muy diferente a la que tenía anteriormente. Tras la competencia, compartió imágenes y contó sus sensaciones sobre una experiencia que, según reconoció, nunca había imaginado atravesar.

Así fue la presentación de Licha Navarro en UFA.

Así fue la presentación de Licha Navarro en UFA.

Para llegar en esas condiciones, atravesó varios meses de trabajo enfocados tanto en el entrenamiento como en la alimentación. La preparación también implicó momentos de cansancio y un fuerte desgaste mental, especialmente por la exigencia que supone adaptar el cuerpo a los parámetros de una competencia de estas características. “Fueron meses de entrenamiento, disciplina, dieta, cansancio, hambre y muchísimo desgaste mental”, explicó al referirse al esfuerzo que hubo detrás de la transformación.

Así fue la increíble transformación de Licha Navarro

El recorrido no estuvo marcado únicamente por los cambios físicos. Durante la preparación, también tuvo que enfrentarse a inseguridades y modificar la manera en que veía su propio cuerpo. La exigencia diaria lo llevó a sostener la rutina incluso en jornadas difíciles, mientras intentaba superar sus propios límites. “Me apasiona ponerme a prueba, encontrar nuevos límites y descubrir hasta dónde puedo llegar cuando realmente me comprometo con algo”, señaló.

Después de vivir la experiencia, el ex Gran Hermano destacó el componente mental que existe detrás de una preparación de este nivel. El entrenamiento, la dieta y el cansancio fueron apenas una parte del desafío, ya que también debió afrontar la presión y el desgaste psicológico. “El sacrificio físico es enorme, pero la batalla mental lo es todavía más”, reflexionó sobre lo que significó atravesar el proceso.

La transformación no solo se dio en el plano físico, sino también en lo mental.

La transformación no solo se dio en el plano físico, sino también en lo mental.

Todo su trabajo también tuvo un importante acompañamiento fuera del escenario. Su entrenador, su kinesiólogo y su pareja, Milagros, fueron algunas de las personas que estuvieron presentes durante los meses de preparación. Finalmente, el paso por los UFA significó mucho más que mostrar una transformación física, también fue una experiencia que le permitió ponerse a prueba y conocer hasta dónde podía llegar con esfuerzo y constancia.

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