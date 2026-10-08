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Darío Barassi metió la pata con la novia de un participante en pleno programa: "Estuve pésimo"

Un comentario inesperado durante una charla distendida generó un momento incómodo que obligó al conductor a reaccionar de inmediato.

El humorista volvió a tener un desliz al aire.

El humorista volvió a tener un desliz al aire.

El conductor Darío Barassi protagonizó un incómodo momento en su el programa de entretenimiento que se emite al aire en televisión. Todo sucedió cuando hizo un comentario desafortunado sobre la novia de un participante. Luego, el presentador advirtió su error en plena emisión y pidió disculpas al aire.

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Fiel a su estilo espontáneo y descontracturado, Barassi pasó del humor a las disculpas en cuestión de segundos. El episodio se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la emisión y dejó un divertido intercambio frente a las cámaras.

Así fue el cruce de Darío Barassi con el participante

Todo comenzó cuando Gonzalo, un participante de 18 años, se presentó en Ahora Caigo y contó que estudia Diseño e Iluminación para Espectáculos y trabaja en un teatro de Villa Devoto. El joven asistió acompañado por su madre y su hermano, a quienes Darío Barassi saludó desde el estudio.

La conversación avanzó hasta que Barassi le preguntó si estaba de novio. Gonzalo confirmó que mantenía una relación con una joven llamada Azul, a quien había conocido a través de las redes sociales. “¿Dónde la conociste a Blue?”, quiso saber el conductor, jugando con la traducción de su nombre al inglés.

“Me agregó en Instagram. Yo la agregué a ella y dije...”, comenzó a explicar Gonzalo. Sin embargo, Barassi lo interrumpió con un comentario sobre su novia: “Mirá a Azul, qué atorranta agregando gente en Instagram”. La expresión sorprendió al participante, que reaccionó inmediatamente con un “no, por favor”.

Darío Barassi conduce Ahora caigo.

Darío Barassi conduce Ahora caigo.

Al advertir la incomodidad, Darío Barassi se retractó y pidió disculpas en pleno programa. “No, sí, perdón que le haya dicho atorranta a tu novia, fue pésimo”, reconoció. Luego intentó explicar su curiosidad por las nuevas formas de relacionarse: “¿Es común ahora andar agregando gente que te parece linda en redes?”.

Gonzalo respondió con tranquilidad: “Entiendo que sí, la verdad que no tengo ni idea, pero dicen que sí”. Después aclaró que Azul había tomado la iniciativa al seguirlo en Instagram y que él le devolvió el seguimiento. El primer acercamiento llegó cuando el joven respondió una historia de su novia en la que aparecía su mascota.

“Subió una foto de su mascota y dije que era muy lindo el perro, ¿viste? Tampoco iba a andar...”, relató Gonzalo, despertando la ternura del conductor. “Ay, Gonzalo, te amo, por favor”, exclamó Barassi, antes de preguntarle si realmente le había gustado el animal. Finalmente, el participante confirmó que la relación con Azul continúa, y el incómodo episodio terminó entre bromas.

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