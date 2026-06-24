La propuesta de Andrea Del Boca a un participante de Gran Hermano que salpica al reality La actriz estaría pensando en producir una serie vertical y ya propuso al actor, quien aún sigue dentro de la casa. El periodista que reveló la información contó las condiciones que habría puesto. Agregar C5N en









Andrea Del Boca en el ojo de la tormenta. Redes sociales

Una conversación entre Andrea Del Boca y Manuel Ibero puso en jaque a Gran Hermano: Generación Dorada. La trama fue revelada por un periodista e inmediatamente repercutió en redes. Con las pruebas que presentó, ¿qué dirá Santiago Del Moro?

Hace semanas, el periodista Alejandro Castelo había revelado que la actriz, antes de ingresar al reality, habría cerrado un contrato con Manuel Ibero para protagonizar una serie vertical. "Adivinen a quién quiere como protagonista de la serie", lanzó en el archivo del 8 de junio.

Luego, amplió la información y aseguró que, para que el proyecto tuviera sentido, la actriz habría pedido llegar a la final junto al ex de Zoe. La versión generó una fuerte polémica ya que, de ser cierta, pondría en duda la transparencia del reality y alimentaría las críticas de quienes consideran que el público, que invierte su dinero para votar, está siendo engañado.

View this post on Instagram La propuesta de Andrea Del Boca En este sentido, el periodista volvió a poner el tema sobre la mesa y, en su programa de streaming Ya Fue Todo, mostró una nueva conversación entre Andrea y Manu. Según contó, estaban hablando de la prueba de la semana y en un momento ella le dice: "No, yo te voy a proponer para una telenovela vertical". Esta frase resonó en el periodista, quien recordó que Santiago del Moro salió a cruzarlo en las redes sociales y lo acusó de mentiroso.