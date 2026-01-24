IR A
"Que fluya": Daniela Celis paralizó Pinamar con una producción de fotos en la playa

La influencer abrió su corazón y confesó que está insegura con su cuerpo luego de dar a luz a las gemelas. Separada de Thiago Medina, se animó a "romper barreras".

La influencer se mostró segura y decidida para influir a otras mujeres.

Redes sociales

Las playas de Pinamar tentaron a la influencer Daniela Celis para ser la protagonista de una sesión de fotos publicitarias donde dejó en claro que trabajo y placer pueden ir de la mano: "Que las cosas fluyan, y nada influya", posteó.

La exparticipante de Gran Hermano se fue a la costa todo enero por sus compromisos laborales para el canal de streaming de Nico Occhiato, y se hizo tiempo para hacer una producción sensual en bikini.

Más allá de lo estético, la joven aprovechó para blanquear que está definitivamente separada de Thiago Medina, el padre de sus hijas, y que está abierta a que la vida la sorprenda.

Este tiempo lejos de su expareja y sus hijas le sirvió para pensar en priorizarse y encontrar la paz que buscaba, según escribió: "Porque en esta vida esperás lo que no pasa y pasa lo que no esperás. ¡Relajate y disfrutá!".

El carrusel de imágenes no tardó en hacerse viral y llevarse miles de likes de los seguidores que le dieron su apoyo, sobre todo de sus colegas y amigas. Julieta Poggio la elogió: "Dios, amiga, haceme mierda", y Melody Luz aseguró: "Diosa mal".

El desafío físico de Daniel Celis en el postparto: "Muchos complejos"

Daniela Celis decidió hablar de la lucha por mantener su figura en el postparto y confesó que siente complejos con su cuerpo: "Desde acá, desde Pinamar, a raíz de todo lo que pasó, que desde que estoy no me meto al mar porque tengo muchos complejos con mi cuerpo, cosas que quizás las veo yo y otra persona no las ven".

La joven, madre de Laia y Aimé de 2 años, habló en sus historias de Instagram sobre sus inseguridades: "Son complejos que tiene uno mismo, uno mismo con cada uno... Hablé con la psicóloga, hablé con un montón de amigos y voy a meterme al mar y vamos a romper barreras, vamos a romper el hielo, que no importa que me miren", aseguró en medio de la playa.

