La influencer abrió su corazón y confesó que está insegura con su cuerpo luego de dar a luz a las gemelas. Separada de Thiago Medina, se animó a "romper barreras".

Las playas de Pinamar tentaron a la influencer Daniela Celis para ser la protagonista de una sesión de fotos publicitarias donde dejó en claro que trabajo y placer pueden ir de la mano: "Que las cosas fluyan, y nada influya" , posteó.

La exparticipante de Gran Hermano se fue a la costa todo enero por sus c ompromisos laborales para el canal de streaming de Nico Occhiato , y se hizo tiempo para hacer una producción sensual en bikini.

Más allá de lo estético, la joven aprovechó para blanquear que está definitivamente separada de Thiago Medina , el padre de sus hijas, y que está abierta a que la vida la sorprenda.

Este tiempo lejos de su expareja y sus hijas le sirvió para pensar en priorizarse y encontrar la paz que buscaba, según escribió: "Porque en esta vida esperás lo que no pasa y pasa lo que no esperás. ¡Relajate y disfrutá! ".

El carrusel de imágenes no tardó en hacerse viral y llevarse miles de likes de los seguidores que le dieron su apoyo, sobre todo de sus colegas y amigas. Julieta Poggio la elogió: "Dios, amiga, haceme mierda", y Melody Luz aseguró: "Diosa mal".

El desafío físico de Daniel Celis en el postparto: "Muchos complejos"

Daniela Celis decidió hablar de la lucha por mantener su figura en el postparto y confesó que siente complejos con su cuerpo: "Desde acá, desde Pinamar, a raíz de todo lo que pasó, que desde que estoy no me meto al mar porque tengo muchos complejos con mi cuerpo, cosas que quizás las veo yo y otra persona no las ven".

La joven, madre de Laia y Aimé de 2 años, habló en sus historias de Instagram sobre sus inseguridades: "Son complejos que tiene uno mismo, uno mismo con cada uno... Hablé con la psicóloga, hablé con un montón de amigos y voy a meterme al mar y vamos a romper barreras, vamos a romper el hielo, que no importa que me miren", aseguró en medio de la playa.