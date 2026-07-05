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Cuánto cuestan la colección de carteras que tiene Wanda Nara de color rosa

La empresaria e influencer suele marcar tendencia con sus looks más llamativos, donde los accesorios se convierten en protagonistas. Entre lujo, exclusividad y estilo, estas piezas generan curiosidad por su valor y las marcas detrás de cada diseño.

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video desde el interior de su vestidor.

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video desde el interior de su vestidor.

  • Las carteras rosas se volvieron un sello de estilo en sus apariciones públicas
  • Combina accesorios de lujo con outfits monocromáticos o neutros
  • Las piezas pertenecen a distintas firmas internacionales de alta gama
  • Los precios varían según la marca, el modelo y la exclusividad
  • Sus looks suelen generar tendencia y conversación en redes sociales

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video desde el interior de su vestidor. Aunque lució con un look relajado compuesto por jeans, top blanco y una campera de cuero oversize, todas las miradas se dirigieron hacia el fondo de la imagen, donde se puede apreciar parte de su impresionante colección de accesorios. ¿Cuánto cuestan la colección de carteras de color rosa que tiene?

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La empresaria apareció sosteniendo una Louis Vuitton Speedy Bandoulière mientras detrás de ella se desplegaba un estante repleto de diseños exclusivos organizados por color. El resultado fue una captura que reflejó no solo su pasión por la moda, sino también una estética cuidadosamente pensada en cada detalle.

Por otro lado, la mediática argentina suele generar controversia y una fuerte repercusión con cada una de sus publicaciones en redes sociales. Ya sea por sus looks, sus declaraciones o detalles de su vida personal, la conductora logra captar la atención de sus millones de seguidores y convertirse rápidamente en tema de conversación. Sus posteos no pasan desapercibidos y, en muchas ocasiones, se transforman en verdaderos fenómenos digitales que acumulan miles de comentarios y reacciones.

Qué costo alcanzan las carteras rosas de Wanda Nara

Entre las piezas que se alcanzan a distinguir en el vestidor de Wanda Nara, aparecen algunos de los modelos más codiciados de las principales firmas internacionales. En los estantes pueden verse una Lady Dior en tono rosa empolvado, cuyo valor ronda entre los 6.000 y 7.500 dólares, una Gucci Diana mini con sus características asas de bambú, valuada entre 3.000 y 4.000 dólares, y una Chanel Boy Bag acolchada en rosa, una de las líneas más emblemáticas de la firma francesa, con precios que oscilan entre los 6.500 y 8.500 dólares.

La colección de Wanda Nara también incluye un bolso Valentino Garavani en tonos rosados, cuyo precio puede superar los 3.000 dólares, además de distintos modelos mini, vanity bags y diseños exclusivos organizados cuidadosamente por color. En la foto, la conductora sostiene además una Louis Vuitton Speedy Bandoulière de edición especial, una pieza que puede cotizar entre 2.000 y 3.500 dólares, dependiendo de la versión y sus características.

Más allá del valor de las piezas de Wanda Nara, hay un detalle que sobresale por encima del resto: la elección cromática. El rosa aparece como protagonista absoluto, desde los tonos pastel hasta versiones más intensas, creando una identidad visual que atraviesa toda la colección. Esta preferencia no se limita únicamente a las carteras. A lo largo de los últimos años, la it girl incorporó este color en prendas, accesorios, valijas e incluso en distintos rincones de su vestidor. Así, su vestidor no solo funciona como un lugar para guardar objetos de lujo, sino también como una extensión de su estilo personal y de la imagen que construyó dentro del universo de la moda.

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