Este pueblo está en Italia, tiene una vida montañosa y ofrece casa con una ayuda económica para quienes quieran emigrar Una iniciativa en el norte de Italia busca atraer nuevos residentes mediante incentivos económicos y viviendas disponibles. Por Agregar C5N en









Este pueblo en Italia busca nuevos pobladores y ofrece ayuda económica. San Martino di Castrozza

Una pequeña localidad italiana busca nuevos habitantes para revertir la despoblación.

El programa ofrece ayudas económicas para comprar y restaurar viviendas.

El destino se destaca por su entorno de montañas, lagos y paisajes alpinos.

Los beneficios están dirigidos únicamente a quienes planeen radicarse de forma permanente. Sagron Mis, un pequeño pueblo ubicado en la provincia italiana de Trento y con apenas unos 200 habitantes, lanzó una propuesta para atraer nuevos residentes. Rodeado por los Alpes y paisajes de montaña, el destino ofrece la posibilidad de instalarse en un entorno natural con viviendas disponibles para quienes decidan mudarse.

Rodeado por los Alpes. San Martino di Castrozza La iniciativa forma parte de un plan impulsado por las autoridades de la región de Trentino-Alto Adigio, que busca frenar la pérdida de población y darle una nueva vida a antiguas casas que permanecen desocupadas desde hace años. Además de ese beneficio, la localidad se destaca por su cercanía a lagos y por estar situada en una de las áreas más pintorescas de Italia.

Cómo es el pueblo italiano que ofrece sueldo y vivienda para emigrar Ubicado en un entorno de gran riqueza natural, Sagron Mis se distingue por sus panorámicas hacia algunas de las cumbres más representativas de la cadena montañosa Los Dolomitas, entre ellas el Piz de Sagron y el macizo de Cimonega. Gracias a su paisaje de montaña, la localidad se convirtió en un destino ideal para quienes disfrutan del senderismo, los recorridos al aire libre y los escenarios típicos de los Alpes italianos.

Además de las montañas, el pueblo cuenta con lagos. San Martino di Castrozza Además de su ubicación privilegiada por el entorno natural que rodea al pueblo, este se encuentra a una distancia relativamente corta de varias ciudades importantes del norte de Italia. Esto permite disfrutar de un entorno natural y tranquilo sin renunciar a la posibilidad de acceder con facilidad a servicios, comercios y otros centros urbanos.

La propuesta no está orientada al turismo, sino a quienes deseen establecerse de forma permanente e integrarse a la vida de la comunidad. Entre los principales beneficios que contempla el programa se encuentran: