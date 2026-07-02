Una por una: Yanina Latorre enumeró todas las veces que Wanda engañó a Icardi

Una por una: Yanina Latorre enumeró todas las veces que Wanda Nara engañó a Mauro Icardi La conductora salió al cruce y le respondió sin piedad al delantero, quien este jueves la llamó "cornuda" en sus redes por difundir la supuesta separación de Eugenia "China" Suárez. Agregar C5N en









Yanina enumeró las infidelidades de Wanda.

Yanina Latorre le respondió sin piedad a Mauro Icardi, quien en sus redes la comparó con un payaso y la llamó "cornuda". En represalia, la conductora le recordó, una por una, todas las veces que Wanda Nara le metió los cuernos durante su relación.

Latorre empezó su programa en América con un fuerte descargo dedicado al delantero argentino. "Yo no tengo la culpa de ser cornuda. Pero prefiero ser famosa por lo que digo que por ser el jugador de fútbol con menos códigos", sostuvo en referencia a los inicios de su relación con Wanda Nara. "¿Te acordás cuando Maxi (López) era tu amigo, te invitaba a la casa, te dio de comer y vos le cog... a la mujer?", sentenció.

Luego se refirió al video que grabó junto a Eugenia "China" Suárez para callar los rumores de crisis. "Sos un pobre tipo que hace videos con su novia para dar por tierra a los rumores. La verdad, das lástima. Podrías estar buscando un laburo. A los jugadores como vos generalmente no les va bien en el fútbol porque son indeseables. Sos un nabo", expresó.

YANINA LATORRE LE RESPONDE A MAURO: "Icardi, sos un pobre tipo"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/wlMS3ZQdxM — América TV (@AmericaTV) July 2, 2026 Luego, en medio del duro descargo Yanina, describió con lujo de detalles las infidelidades de Wanda Nara. "Tenés karma. ¿Qué te hizo Wanda? Se cargó a Keita, tu amigo. Te lo metió en tu casa, y vos como un boludo veías los videos, los guardabas. Eras cornudo consciente y la perdonabas", sostuvo y continuó: "Después te cagó con L-Gante y le rogabas que le querías chupar la hamburguesa", expresó sin vueltas.

Mauro Icardi se burló de Yanina Latorre: la disfrazó de payaso y la llamó "cornuda" Luego de los rumores sobre la supuesta separación de la China Suárez y Mauro Icardi, que la conductora de SQP instaló, este jueves la actriz publicó un video de ambos imitando el rugido de un león, gesto que varios seguidores interpretaron como una desmentida a las versiones que circulan. Sin embargo, Mauro apostó por algo más fuerte y que enfureció a Latorre.