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Se filtraron chats explosivos de Wanda Nara criticando a Mauro Icardi y la China Suárez por sus salidas a boliches

Se dieron a conocer mensajes privados que reavivaron la polémica. Mientras la pareja respondió públicamente a las versiones de crisis con una llamativa publicación en redes sociales.

Wanda Nara se metió en la polémica de Mauro Icardi y la China Suárez.

Wanda Nara se metió en la polémica de Mauro Icardi y la China Suárez.

La disputa mediática entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez volvió a escalar con la filtración de una serie de chats privados en los que la empresaria cuestionó con dureza la exposición pública del futbolista mientras atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera. Los mensajes fueron exhibidos por el periodista Santiago Riva Roy, donde la conductora sostuvo que el comportamiento de su expareja no se corresponde con el de un jugador que todavía negocia su futuro deportivo.

El joven corredor de TC quedó en el medio de un problema del fútbolista.
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El mensaje que más repercusión generó fue contundente: "Ningún jugador que está sin club negociando se va de joda a boliches a tomar alcohol". Con esa frase, Wanda rechazó las críticas que la responsabilizan por la situación profesional de Icardi y agregó otra declaración que alimentó el escándalo: "Que no me culpen a mí". Sus palabras llegaron luego de la polémica originada por la presencia del delantero y la actriz en un boliche donde también estuvo la modelo Ekaterina Ojeda.

La conductora fue todavía más allá al apuntar directamente contra el entorno del futbolista. "Ni él ni su novia cuidan la carrera de Mauro", escribió en los chats difundidos por televisión. Además, comparó la situación con la etapa en la que ambos estaban casados y aseguró: "Jamás se lo vio conmigo en una discoteca en medio de una negociación", reforzando su postura de que siempre priorizó la carrera profesional del delantero.

Los chats atribuidos a Wanda Nara que fueron filtrados en las últimas horas.

Los chats atribuidos a Wanda Nara que fueron filtrados en las últimas horas.

Entre los mensajes también apareció otra frase que generó fuerte repercusión: "Y además jamás lo dejé sin club". Posteriormente, Santiago Riva Roy, en El diario de Mariana (América), reveló que, según la versión de Wanda, la China Suárez habría condicionado un eventual viaje a Turquía a que Icardi asumiera diversos gastos familiares, una información que hasta el momento no fue confirmada por la actriz ni por el futbolista.

La insólita forma de Mauro Icardi y la China Suárez para desmentir rumores de separación

Mientras crecían las versiones de crisis, Mauro Icardi y la China Suárez eligieron responder sin declaraciones públicas. La actriz compartió un video en sus redes sociales recreando una antigua publicidad de chicles que protagonizó cuando era niña. En la escena, ambos imitan el rugido de felinos antes de terminar abrazados, en una publicación interpretada como un mensaje directo contra los rumores de separación.

El video fue acompañado por una imagen romántica y los emojis de un león y un corazón rojo, una señal que muchos usuarios entendieron como una confirmación de que la relación continúa. El material se viralizó rápidamente y generó miles de comentarios, algunos con humor y otros muy críticos hacia la pareja, aunque el objetivo de ambos pareció claro: demostrar públicamente que siguen juntos pese a las versiones difundidas en distintos programas de televisión.

La historia de la China Suárez con Mauro Icardi.

La historia de la China Suárez con Mauro Icardi.

Los rumores habían tomado fuerza después de que Yanina Latorre asegurara que la actriz había abandonado temporalmente la casa que compartía con Icardi tras una fuerte discusión relacionada con presuntos mensajes del futbolista vinculados a Ekaterina Ojeda.

Según esa versión, la China se instaló en otra propiedad junto a sus hijos. Sin embargo, el periodista Gustavo Méndez, cercano a la actriz, negó una ruptura definitiva y sostuvo que simplemente se trató de una discusión de pareja y de cuestiones personales que motivaron esa estadía fuera del domicilio compartido.

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