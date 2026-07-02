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Mauro Icardi se burló de Yanina Latorre en sus redes: la disfrazó de payaso y la llamó "cornuda"

El delantero argentino le declaró la guerra a la conductora y le dedicó un contundente mensaje. ¿Qué dirá Latorre?

¡Se pudrió! Mauro se burló de Yanina.

¡Se pudrió! Mauro se burló de Yanina.

Mauro Icardi salió a responderle a Yanina Latorre a través de sus redes. Luego del video que publicó Eugenia "China" Suárez con el futbolista para callar los rumores de separación, el delantero argentino usó su Instagram para burlarse de la conductora, que fue quien instaló la versión de la pelea.

Icardi con las hijas que tuvo con la conductora de Telefe.
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Apenas unas horas antes, la conductora de Sálvese Quien Pueda había asegurado que la actriz había abandonado la casa que compartía con Icardi y que no tenía intenciones de regresar. Incluso, había aclarado: "Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado".

Por su parte, este jueves la actriz publicó un video de ambos imitando el rugido de un león, gesto que varios seguidores interpretaron como una desmentida a los rumores que circulan. Sin embargo, Mauro apostó por algo más fuerte y que enfureció a Latorre.

El futbolista tomó una foto de Yanina, usó la IA para disfrazarla como si fuera un payaso y llamó "cornuda". "Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda", escribió junto a la imagen.

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

Filtraron qué dijo la China Suárez sobre la pelea con Mauro Icardi por el coqueteo con Ekaterina

Tras la difusión de un video que muestra a Mauro Icardi caminando en soledad junto a sus hijas, sin la presencia de la China Suárez, el escándalo del momento sumó un nuevo e intrigante capítulo televisivo. A partir de esas imágenes, Yanina Latorre aseguró en SQP que la actriz abandonó la propiedad que compartían en Nordelta tras una discusión motivada por los celos y la desconfianza por la modelo Ekaterina Ojeda, cuyos mensajes al delantero terminaron de dinamitar la paz.

De acuerdo con la información brindada por la panelista, el quiebre se produjo cuando la China decidió revisar el teléfono celular del futbolista y se topó con un hallazgo inesperado que confirmó sus peores sospechas. La conductora detalló que la artista descubrió chats donde el atacante le solicitaba a un intermediario que le gestionara un acercamiento con la joven de la agencia de Wanda Nara, lo que provocó que armara las valijas de inmediato y se trasladara con sus chicos al country San Jorge.

La joven de ascendencia rusa quedó en medio de un escándalo mediático.

La joven de ascendencia rusa quedó en medio de un escándalo mediático.

Frente a la enorme repercusión de esta versión, el periodista Gustavo Méndez utilizó su ciclo de streaming para dar a conocer la postura oficial y defensiva de la propia protagonista de la historia. Intentando desactivar la bomba mediática, el comunicador expuso las explicaciones que le transmitió la cantante: "María Eugenia China Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños, está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas en la casa".

Para cerrar, el conductor del espacio digital minimizó el impacto del cruce y desmintió de manera categórica que el matrimonio esté disuelto o que el deportista haya intentado conseguir el contacto de la tercera en discordia. "No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación. Separación es 'Agarro mis cosas. Esto no da para más. Me voy a mi casa'. Eso es lo que a mí me cuentan. No pasó. Me desmienten totalmente que Mauro pidió el teléfono de esta caída del catre cartonera de Ekaterina", concluyó el cronista, revelando además que Latorre habría obtenido la información a través de Wanda Nara.

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