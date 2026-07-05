5 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Venezuela anunció un paquete de ayuda económica para asistir a los damnificados por los terremotos

El gobierno que lidera Delcy Rodríguez presentó un conjunto de medidas destinadas a las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños por los sismos.

Por
Venezuela anunció un paquete de ayuda económica para asistir a los damnificados por los terremotos

Venezuela anunció un paquete de ayuda económica para asistir a los damnificados por los terremotos

Reuters

El gobierno venezolano lanzó un paquete extraordinario de medidas económicas para intentar aliviar el impacto de la crisis humanitaria provocada por los dos terremotos que sacudieron el norte del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el Estado destinará recursos para asistir a quienes perdieron sus hogares, con el objetivo de facilitar la recuperación de las zonas más afectadas.

Terremotos en Venezuela: ya son 2.954 los muertos, 16.592 los heridos y 31.708 las personas desaparecidas
Te puede interesar:

Terremotos en Venezuela: confirmaron 2.954 muertos, más de 16.500 heridos y 31.000 desaparecidos

Entre las iniciativas anunciadas figura la entrega de una ayuda económica mensual durante seis meses para las familias damnificadas. Además, la banca pública y privada pondrá en marcha una línea de créditos hipotecarios con un subsidio estatal del 80%, destinada tanto a la compra como a la reconstrucción de viviendas. El Ejecutivo también dispuso la exención de impuestos y tasas vinculadas a operaciones inmobiliarias relacionadas con los afectados y suspendió la exportación de materiales de construcción para priorizar el abastecimiento interno.

Rodríguez aseguró que la recuperación de la infraestructura será una prioridad en las próximas semanas y confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con distintos países para rehabilitar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, uno de los puntos estratégicos dañados por el desastre. Al mismo tiempo, prometió acelerar la asistencia en las localidades más golpeadas, donde persisten reclamos por la demora en la llegada de ayuda y por la reducción de los operativos de búsqueda.

Los terremotos en Venezuela ya dejaron 2.954 muertos y más de 16.500 heridos

Las autoridades venezolanas actualizaron el sábado el saldo oficial de la tragedia. Hasta el momento se contabilizan 2.954 muertos, 16.592 heridos y 140 personas desaparecidas, mientras continúan los trabajos de rescate en distintos puntos del país.

Según el Gobierno, más de 6.400 personas fueron rescatadas con vida, aunque las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes disminuyen con el paso de los días. Además, decenas de miles de personas permanecen desplazadas o sin contacto con sus familiares tras el colapso de viviendas e infraestructura.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se actualizaron las cifras de víctimas fatales en Venezuela: ya son 2.954 muertos. 

A 10 días de los terremotos en Venezuela, ya hay 2.954 muertos y más de 16.500 heridos

Se trata de la actriz y conductora Yorgelis Delgado

Luto en la TV por la muerte de una actriz durante los terremotos en Venezuela

play

El pedido desesperado del padre de Fabio, el niño de 9 años atrapado entre los escombros: "Tengo esperanza"

play

Terremotos en Venezuela: al menos 2.645 muertos, 12.666 heridos y cerca de 50.000 desaparecidos

Más de siete días de desesperación en Venezuela tras los dos sismos.

Terremotos en Venezuela: ascendieron a 2.595 los muertos, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

El hombre fue rescatado con vida en medio de los escombros. 

Quién es Hernán Gil, el sobreviviente a los terremotos de Venezuela que pasó una semana bajo los escombros

Rating Cero

Karina Olga encendió las redes sociales con una foto hot.

Karina Jelinek cumplió su promesa tras el triunfo de la Scaloneta y encendió las redes

Es argentina, se encontró a Mon Laferte en París, pero no la reconoció y su intercambio se volvió viral.

Es argentina, se encontró a Mon Laferte en París pero no la reconoció y su intercambio se volvió viral

Carlo Pedersoli nadó en los Juegos Olímpicos pero se dedicó a actuar en el cine italiano y fue una estrella de su país.

Nadó en los Juegos Olímpicos pero se dedicó a actuar en el cine italiano y fue una estrella de su país

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video desde el interior de su vestidor.

Cuánto cuestan la colección de carteras que tiene Wanda Nara de color rosa

A los 43 años, la actriz, humorista y figura del streaming atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal.

Su primer departamento: así es la casa de Momi Giardina, con un vestidor inolvidable

¿Cómo es el nuevo look de Alejandro Garnacho?

Así es el nuevo look de Alejandro Garnacho que está generando todo tipo de reacciones

últimas noticias

El vehículo apareció volcado en Lomas de Zamora.

Misterio en Lomas de Zamora: apareció un auto volcado con alcohol y drogas

Hace 12 minutos
Novelli junto a Milei.

Fallo a pedido de Milei en el caso $LIBRA, en la previa a una quincena judicial movida

Hace 46 minutos
La meditación, clave para superar obstáculos.

Los obstáculos no llegan para detenerte, sino para mostrarte la fuerza que aún no sabías que tenías

Hace 1 hora
Diego Ramos y Ernestina Pais.

Diego Ramos reveló cómo se enteró del accidente fatal de Ernestina Pais

Hace 1 hora
Karina Olga encendió las redes sociales con una foto hot.

Karina Jelinek cumplió su promesa tras el triunfo de la Scaloneta y encendió las redes

Hace 1 hora