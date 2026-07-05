Venezuela anunció un paquete de ayuda económica para asistir a los damnificados por los terremotos El gobierno que lidera Delcy Rodríguez presentó un conjunto de medidas destinadas a las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños por los sismos. Por Agregar C5N en









Venezuela anunció un paquete de ayuda económica para asistir a los damnificados por los terremotos Reuters

El gobierno venezolano lanzó un paquete extraordinario de medidas económicas para intentar aliviar el impacto de la crisis humanitaria provocada por los dos terremotos que sacudieron el norte del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el Estado destinará recursos para asistir a quienes perdieron sus hogares, con el objetivo de facilitar la recuperación de las zonas más afectadas.

Entre las iniciativas anunciadas figura la entrega de una ayuda económica mensual durante seis meses para las familias damnificadas. Además, la banca pública y privada pondrá en marcha una línea de créditos hipotecarios con un subsidio estatal del 80%, destinada tanto a la compra como a la reconstrucción de viviendas. El Ejecutivo también dispuso la exención de impuestos y tasas vinculadas a operaciones inmobiliarias relacionadas con los afectados y suspendió la exportación de materiales de construcción para priorizar el abastecimiento interno.

Rodríguez aseguró que la recuperación de la infraestructura será una prioridad en las próximas semanas y confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con distintos países para rehabilitar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, uno de los puntos estratégicos dañados por el desastre. Al mismo tiempo, prometió acelerar la asistencia en las localidades más golpeadas, donde persisten reclamos por la demora en la llegada de ayuda y por la reducción de los operativos de búsqueda.

Los terremotos en Venezuela ya dejaron 2.954 muertos y más de 16.500 heridos Las autoridades venezolanas actualizaron el sábado el saldo oficial de la tragedia. Hasta el momento se contabilizan 2.954 muertos, 16.592 heridos y 140 personas desaparecidas, mientras continúan los trabajos de rescate en distintos puntos del país.

Según el Gobierno, más de 6.400 personas fueron rescatadas con vida, aunque las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes disminuyen con el paso de los días. Además, decenas de miles de personas permanecen desplazadas o sin contacto con sus familiares tras el colapso de viviendas e infraestructura.