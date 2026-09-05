Cuánto cuesta el bolso de Penélope Cruz que causó furor en el Mundial 2026 La actriz española completó su look con un accesorio de diseño clásico y elegante que combinó con sencillez. Agregar C5N en









Este es el exclusivo bolso que lució la actriz durante uno de los partidos del Mundial 2026. Telva

Penélope Cruz volvió a elegir una reconocida firma francesa para uno de sus looks.

Un accesorio que llevó durante el Mundial 2026 llamó especialmente la atención.

El diseño se destacó por combinar elegancia, amplitud y detalles clásicos.

La elección de la actriz estuvo vinculada con una de las novedades de la marca. Penélope Cruz mantiene desde hace años un vínculo cercano con Chanel y suele incorporar distintas piezas de la firma en sus apariciones públicas. Durante el Mundial 2026, la actriz volvió a elegir una de las creaciones de la reconocida marca francesa y llevó un llamativo bolso blanco que rápidamente despertó interés entre los fanáticos de la moda. El accesorio se destacó tanto por su diseño como por el elevado precio que tenía.

La actriz había asistido junto a Javier Bardem y Noel Gallagher a uno de los partidos de España, aunque fue un detalle de su look el que terminó captando la atención. Se trató de un bolso blanco que llevaba colgado del hombro y que pudo verse con mayor claridad en un video compartido en redes sociales. El accesorio pertenecía a una de las apuestas más recientes de Chanel y formaba parte de las novedades de la reconocida firma francesa.

@mujerhoy Entre los rostros más comentados del España-Bélgica no solo están los jugadores. Desde las gradas, Penélope Cruz y Noel Gallagher han protagonizado una de las imágenes más inesperadas del encuentro, compartiendo palco durante el partido del Mundial. Una escena tan inesperada como icónica que no ha tardado en conquistar las redes. #penelopecruz #noelgallagher sonido original - Mujerhoy El modelo elegido por Penélope Cruz fue el Chanel 25, una creación que buscó renovar la tradicional propuesta de la marca sin dejar de lado algunos de sus elementos más reconocibles. El diseño se caracteriza por su formato amplio, el clásico cuero acolchado y una cadena entrelazada con piel. También incorpora bolsillos exteriores que aportan practicidad al bolso y completan una estética elegante y moderna.

Cuánto cuesta el bolso de Penélope Cruz que sorprendió a todos El Chanel 25 ya había comenzado a llamar la atención dentro del mundo de la moda antes de la aparición de Penélope. El modelo fue presentado durante la colección Pre-Fall 2025 y posteriormente formó parte de una importante campaña de lanzamiento. Dua Lipa fue una de las primeras figuras en llevarlo, mientras que Margot Robbie también se sumó a la lista de celebridades que lo lucieron.

El nombre del bolso responde a la tradición de Chanel de identificar algunas de sus creaciones más reconocidas con números. En este caso, el 25 busca acompañar una nueva generación de diseños de la firma, aunque mantiene características vinculadas con modelos históricos como el clásico 2.55. Su tamaño, los detalles metálicos y el acolchado característico ayudan a mantener esa conexión con la identidad de la marca.