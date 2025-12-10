Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

La estrategia cinematográfica marca la vuelta al trabajo conjunto de los directores Joe y Anthony Russo con el actor Robert Downey Jr., quien dará un absoluto giro al interpretar al villano Doctor Doom tras más de una década encarnando a Tony Stark.

Marvel Studios anunció que volverá a estrenar en los cines “Avengers: Endgame” . Una de las películas más exitosas del universo cinematográfico de Marvel regresará a la pantalla grande a partir del 25 de septiembre de 2026 .

El movimiento apunta a encender la expectativa antes del desembarco de “Avengers: Doomsday” , programada para el 18 de diciembre del próximo año .

La estrategia marca el regreso al trabajo conjunto de los directores Joe y Anthony Russo con el actor Robert Downey Jr. , quien dará un absoluto giro al interpretar al villano Doctor Doom tras más de una década encarnando a Tony Stark .

El plan es un mensaje directo a la industria en un momento de transición . En ‘CinemaCon2024’ , el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige , había dejado en claro que la compañía no piensa abandonar las salas.

“Hacemos películas para el cine porque ahí deben verse”, aseguró Feige . Esta noticia llegó con la confirmación de la compra de Warner Bros por parte de Netflix , el cual contará con las películas de su archirrival: el Universo DC .

La elección de “Avengers: Endgame” como carta de presentación no es casual, ya que se trata de uno de los fenómenos más contundentes en la historia del cine. El film estrenado en abril de 2019 arrasó en todos los frentes. Por otro lado, con dicho reestreno se buscará que la película se convierta, una vez más, en la más taquillera del mundo, un puesto que perdió tras el nuevo reestreno de “Avatar” en la pantalla grande.

El nuevo film de Marvel integrará personajes de franquicias como “Thunderbolts”; “Los Cuatro Fantásticos” y “X-Men”, momento épico en la franquicia tras la reunión de los Spider-Man de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire en “No Way Home”.

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027 y movió el lanzamiento de la próxima película sin título de “Los Simpsons” al 3 de septiembre de 2027.