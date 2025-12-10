IR A
IR A

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

La estrategia cinematográfica marca la vuelta al trabajo conjunto de los directores Joe y Anthony Russo con el actor Robert Downey Jr., quien dará un absoluto giro al interpretar al villano Doctor Doom tras más de una década encarnando a Tony Stark.

Disney ajustó varios títulos de su calendario

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.

  • Marvel Studios anunció que volverá a estrenar en los cines “Avengers: Endgame”. Una de las películas más exitosas del universo cinematográfico de Marvel regresará a la pantalla grande a partir del 25 de septiembre de 2026.
  • El movimiento apunta a encender la expectativa antes del desembarco de “Avengers: Doomsday”, programada para el 18 de diciembre del próximo año.
  • El plan es un mensaje directo a la industria en un momento de transición. En ‘CinemaCon2024’, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, había dejado en claro que la compañía no piensa abandonar las salas.
  • Esta noticia llegó con la confirmación de la compra de Warner Bros por parte de Netflix, el cual contará con las películas de su archirrival: el Universo DC.

Marvel Studios anunció que volverá a estrenar en los cines “Avengers: Endgame”. Una de las películas más exitosas del universo cinematográfico de Marvel regresará a la pantalla grande a partir del 25 de septiembre de 2026.

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.
Te puede interesar:

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

El movimiento apunta a encender la expectativa antes del desembarco de “Avengers: Doomsday”, programada para el 18 de diciembre del próximo año.

La estrategia marca el regreso al trabajo conjunto de los directores Joe y Anthony Russo con el actor Robert Downey Jr., quien dará un absoluto giro al interpretar al villano Doctor Doom tras más de una década encarnando a Tony Stark.

Cuál es el estreno de Marvel que volverá a los cines

El plan es un mensaje directo a la industria en un momento de transición. En ‘CinemaCon2024’, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, había dejado en claro que la compañía no piensa abandonar las salas.

“Hacemos películas para el cine porque ahí deben verse”, aseguró Feige. Esta noticia llegó con la confirmación de la compra de Warner Bros por parte de Netflix, el cual contará con las películas de su archirrival: el Universo DC.

disney-plus-marvel.jpg

La elección de “Avengers: Endgame” como carta de presentación no es casual, ya que se trata de uno de los fenómenos más contundentes en la historia del cine. El film estrenado en abril de 2019 arrasó en todos los frentes. Por otro lado, con dicho reestreno se buscará que la película se convierta, una vez más, en la más taquillera del mundo, un puesto que perdió tras el nuevo reestreno de “Avatar” en la pantalla grande.

El nuevo film de Marvel integrará personajes de franquicias como “Thunderbolts”; “Los Cuatro Fantásticos” y “X-Men”, momento épico en la franquicia tras la reunión de los Spider-Man de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire en “No Way Home”.

Thunderbolts

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027 y movió el lanzamiento de la próxima película sin título de “Los Simpsons” al 3 de septiembre de 2027.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon, una combinación de veteranos y neófitos en el UCM que, sin duda, jugará un papel clave en el acontecimiento de los Russo. 

Confirmado por Marvel: cuál será el equipo que tendrá el Capitán América en Avengers Doomsday

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

Fueron estrenos muy esperados de Marvel.

La directora de Eternals podría haber dirigido otra famosa película de Marvel: cuál era

Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

últimas noticias

Los allanamientos en AFA se realizaron en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

El comunicado de la AFA tras los allanamientos en una causa por lavado de dinero

Hace 5 minutos
Es un destino turístico natural y encantador en la provincia de Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el sendero sencillo que puede disfrutar toda la familia sin dejar de lado a la naturaleza

Hace 7 minutos
El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

Como es Torres, la playa del sur de Brasil con acantilados y un paisaje increíble que es perfecto para visitar en 2026

Hace 18 minutos
El balneario se emplaza en un sector aislado de Villarino donde los médanos resguardan un extenso frente marítimo.

La escapada de fin de año cerca de Buenos Aires a un balneario de la Costa Atlética que nadie conoce

Hace 29 minutos
Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Hace 39 minutos