Cuál es la trama de Un novio por suscripción, la serie coreana que es de lo más visto de Netflix Es un K-drama de comedia romántica que se estrenó en Netflix el 6 de marzo de 2026. La serie ha captado la atención global por su premisa moderna sobre el amor en la era digital y su elenco estelar. + Seguir en







Un novio por suscripción (título original: Boyfriend on Demand / ) es un K-drama de comedia romántica que se estrenó en Netflix el 6 de marzo de 2026.

Un novio por suscripción (título original: Boyfriend on Demand / ) es un K-drama de comedia romántica que se estrenó en Netflix el 6 de marzo de 2026. La serie ha captado la atención global por su premisa moderna sobre el amor en la era digital y su elenco estelar.

La historia sigue a Seo Mi-rae, una mujer de unos 30 años completamente absorbida por su trabajo y agotada emocionalmente. Sin interés inicial en el romance, decide probar un servicio de citas virtuales por suscripción que le permite elegir "novios" según sus preferencias, lo que desencadena una serie de vínculos emocionales inesperados y situaciones divertidas.

Ya hace varios días que está disponible en la popular plataforma de streaming y está siendo furor, escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Consta de solo diez capítulos que podés maratonear este fin de semana de marzo 2026. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes desde la comodidad de tu casa sin distracciones.

Sinopsis de Un novio por suscripción, el k-drama del momento en Netflix Un novio por suscripción (Boyfriend on Demand) es una comedia romántica de Netflix (2026) sobre una productora de webtoons agotada (Jisoo) que utiliza una app de IA para diseñar novios virtuales ideales. La trama explora el contraste entre estos romances perfectos y un triángulo amoroso real con su competitivo colega (Seo In-guk).

novio por suscripsion Tráiler de Un novio por suscripción Embed - Un novio por suscripción | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Un novio por suscripción El drama destaca por reunir a figuras muy populares de la industria coreana:

Jisoo (BLACKPINK) como Seo Mi-rae : Marca su esperado regreso a la actuación tras Snowdrop.

: Marca su esperado regreso a la actuación tras Snowdrop. Seo In-guk: El actor y cantante interpreta a uno de los personajes principales que se vincula con Mi-rae a través del servicio.

El actor y cantante interpreta a uno de los personajes principales que se vincula con Mi-rae a través del servicio. Lee Soo-hyuk: También forma parte del reparto principal, sumando al atractivo visual de la serie.

También forma parte del reparto principal, sumando al atractivo visual de la serie. Gong Min-jeung: Interpreta a Yoon-song, una artista de webtoons con una relación de amor-odio con la protagonista.

Interpreta a Yoon-song, una artista de webtoons con una relación de amor-odio con la protagonista. Ha Young: Como Lee Ji-yeon, la mejor amiga de Mi-rae.

Como Lee Ji-yeon, la mejor amiga de Mi-rae. Jo Han-chul: Interpreta a Hwang Byung-hak.

Interpreta a Hwang Byung-hak. Yoo Seon-ho: En el papel de Hwany. novio por