Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix La secuela del icónico clásico de 1988 regresa con Michael Keaton como Beetlejuice y un elenco estelar con Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux, Winona Ryder y Catherine O'Hara.







Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.

Warner Bros. lanzó el esperado tráiler de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela del icónico clásico de comedia y terror de 1988. Michael Keaton regresa en su papel del demonio Beetlejuice acompañado por un elenco estelar que incluye a Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci y Justin Theroux. Además, Winona Ryder y Catherine O’Hara retoman sus roles de la película original, añadiendo un toque de nostalgia para los fans.

La película marca otro paso importante en la carrera de Jenna Ortega, quien se ha consolidado como una estrella del género de terror. Ortega protagonizó éxitos como la serie original de Netflix Merlina, donde interpretó a Merlina Addams de “Los locos Addams”, así como en X de Ti West y las dos entregas más recientes de la franquicia reiniciada Scream. Sin embargo, los fans de esta última sufrieron una gran desepción al saber que Ortega no regresará para Scream 7 debido a un conflicto de programación con la segunda temporada de Merlina.

Tim Burton, quien dirigió la película original, regresa para producir y dirigir esta esperada secuela. El guión está a cargo de Alfred Gough y Miles Millar, los mismos guionistas detrás de Merlina. La producción cuenta también con un impresionante equipo de productores ejecutivos, entre los que se incluyen Brad Pitt, David Katzenberg y Laurence Senelick. Danny Elfman, el icónico compositor, se encargará de la música, asegurando que la secuela mantenga el mismo tono distintivo y encantador de la original.

Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes. Los fans pudieron disfrutar de esta secuela en cines a partir del 5 de septiembre de 2025, ahora ya está disponible en la gran N roja en marzo 2026.

Sinopsis de Beetlejuice Beetlejuice, la película furor en Netflix En Beetlejuice Beetlejuice, la familia Deetz vuelve a su casa en Winter River tras una muerte repentina en la familia. La trama se centra en Astrid (interpretada por Ortega), la hija adolescente rebelde de Lydia (Ryder), quien descubre un portal al más allá en el sótano de su casa. Al repetir el nombre del espíritu travieso Beetlejuice tres veces, Astrid desata nuevamente el caos en la vida de los Deetz. “Los vivos, los muertos… ¿pueden coexistir? Eso es lo que estamos aquí para descubrir”, dice Lydia en el tráiler, anticipando una nueva aventura llena de locuras sobrenaturales.

bettt Tráiler de Beetlejuice Beetlejuice Embed - Beetlejuice Beetlejuice | Trailer Oficial 2 | Subtitulado Reparto de Beetlejuice Beetlejuice El reparto de Beetlejuice Beetlejuice (2024), la secuela dirigida por Tim Burton, combina a los actores originales de la película de 1988 con nuevas incorporaciones al universo del "superfantasma": Michael Keaton como Beetlejuice: El bio-exorcista regresa para sembrar el caos.

