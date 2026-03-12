IR A
Cuál es la trama de DOC, la serie médica con un inicio poco habitual que estrenó Netflix y ya es furor

¿Cómo se ejerce la medicina cuando no recuerdas quién eras ayer, ni quién fuiste durante más de una década? “DOC” arranca con Andrés Ferrara, un médico respetado que regresa al hospital con la mitad de su vida borrada y la necesidad de reconstruirse mientras sigue atendiendo pacientes.

“DOC” es un drama médico de seis episodios centrado en el doctor Andrés Ferrara

“DOC” es un drama médico de seis episodios centrado en el doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna en un hospital cuya vida cambia de forma radical tras sufrir un intento de asesinato. 

Netflix estrenó el 4 de marzo “DOC”, su nueva serie médica mexicana, protagonizada por Juan Pablo Medina. La trama parte de un giro potente: un médico pierde doce años de memoria tras un intento de asesinato y debe volver a su hospital sin recordar su propia vida

La serie alterna los casos médicos del hospital con la situación del propio Ferrara. Cada episodio presenta situaciones clínicas que obligan al equipo médico a tomar decisiones rápidas, mientras el protagonista trata de adaptarse a una vida que ya no reconoce.

La historia se inspira en el formato italiano “Doc – Nelle tue mani”, basado en la experiencia real del médico Pierdante Piccioni, quien perdió varios años de memoria tras un accidente. La adaptación mexicana retoma esa premisa y la sitúa en un hospital, donde la trama combina los casos médicos con el intento del protagonista por reconstruir su pasado. La versión mexicana forma parte de las adaptaciones internacionales del formato desarrollado por Sony Pictures Television, que ha impulsado distintas versiones de la serie en varios países.

Sinopsis de DOC, la serie médica que está siendo tendencia en Netflix

“DOC” es un drama médico de seis episodios centrado en el doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna en un hospital cuya vida cambia de forma radical tras sufrir un intento de asesinato. El ataque le provoca una pérdida de memoria que borra los últimos doce años de su vida. Al despertar, descubre que no recuerda gran parte de su trayectoria profesional ni de sus relaciones personales.

Ahora intenta entender qué ocurrió durante los años que no recuerda mientras intenta retomar su trabajo como médico. En el hospital donde ejercía su profesión se encuentra con colegas que sí recuerdan quién era antes del ataque. Sin esos recuerdos, Ferrara debe enfrentarse a decisiones que tomó en el pasado y a una etapa de su vida que ahora desconoce.

La adaptación mexicana de “DOC” fue desarrollada por Sony Pictures Television, que impulsa distintas versiones internacionales del formato original italiano. La producción reúne a un equipo creativo y a un reparto con actores de México, España y Perú, lo que aporta un enfoque internacional al proyecto.

La historia de seis capítulos se desarrolla principalmente en un hospital, escenario donde se cruzan los casos médicos con la vida personal de los protagonistas. Este entorno permite mostrar el trabajo del equipo sanitario mientras el personaje de Andrés Ferrara intenta reconstruir los años de su vida que ha olvidado. La serie retoma la premisa del drama italiano “Doc – Nelle tue mani”, que también situaba la acción en un hospital y combinaba los casos clínicos con la historia personal del médico protagonista.

Tráiler de DOC

Embed - DOC | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de DOC

DOC (2026) es una serie médica mexicana de Netflix protagonizada por Juan Pablo Medina (Dr. Andrés Ferrara), Gabriela de la Garza (Dra. Ximena Franco), Stephanie Cayo (Julia) e Iván Sánchez (Dr. Marco Santamaría). Narra la historia de un médico que pierde 12 años de recuerdos, obligado a reiniciar su vida personal y profesional.

