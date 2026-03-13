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Un reconocido cantante argentino anunció que se retira: "Después de muchos años..."

El artista publicó un posteo en redes sociales y confirmó que atraviesa una complicada situación "vibracional". "Siempre compartí con ustedes mi forma de ver el mundo y esta no será la excepción", contó.

Emanuel Noir se aleja de las redes sociales.

Emanuel Noir se aleja de las redes sociales.

El cantante Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, anunció que necesita tomarse un espacio de sus redes sociales y contó que se retira a través de un posteo de Instagram: “Siento que mi freno vibracional está en las redes”. Ante esto, recibió el apoyo de sus fanáticos en comentario.

La plataforma de streaming transmitirá en vivo desde los cuatro escenarios principales.
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“Después de muchos años de trabajo mi momento personal es hermoso. Siempre compartí con ustedes mi forma de ver el mundo y esta no será la excepción. Una búsqueda interna mayor a la que creí apareció y se gestó en mí”, contó con una imagen suya en un show.

Embed - Emanuel Noir on Instagram: "Queridos amigos: Después de muchos años de trabajo mi momento personal es hermoso. Siempre compartí con ustedes mi forma de ver el mundo y esta no será la excepción. Una búsqueda interna mayor a la que creí apareció y se gestó en mí. No puedo desaparecer de las redes aunque el deseo es mayor, contradictoriamente siento que mi freno vibracional está en las redes. Siempre seremos parte del proceso, pero hoy decido soltarlas por un tiempo (gente de la banda es quien la manejará en gran parte) para que no pierda toda la esencia. Pd: cuando termine el despertar y completar la transformación final vuelvo. Los quiero mucho."
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Aclaró que es difícil hacerlo al 100%: “No puedo desaparecer de las redes aunque el deseo es mayor, contradictoriamente siento que mi freno vibracional está en las redes”.

“Siempre seremos parte del proceso, pero hoy decido soltarlas por un tiempo (gente de la banda es quien la manejará en gran parte) para que no pierda toda la esencia. Pd: cuando termine el despertar y completar la transformación final vuelvo. Los quiero mucho”, expuso.

Sus fanáticos llenaron de mensajes positivos en posteo y más de 40 mil personas le dieron like. “Te queremos Ema”, “Te re banco”, “Siempre estaremos esperando tu regreso”, “A veces está bueno tomar distancia”, escribieron.

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